Projekt »Gaia-X«

Bernd von Jutrczenka/dpa Peter Altmaier (CDU), Bundesminister für Wirtschaft und Energie, spricht beim virtuellen »Gaia-X«-Fachforum des Bundeswirtschaftsministeriums (Berlin, 4.6.2020)

Peter Altmaier nahm den Mund sehr voll. Was er da gerade gemeinsam mit seinem französischen Amtskollegen Bruno Le Maire anstoße, tönte der Bundeswirtschaftsminister am vergangenen Donnerstag auf einer deutsch-französischen Videopressekonferenz, das sei nichts Geringeres als die »vielleicht wichtigste digitale Bestrebung Europas in dieser Generation«. Es ging um »Gaia-X«, eine Initiative, die darauf abzielt, eine europäische Cloud-Infrastruktur zu schaffen. Sie sei, legte Altmaier nach, vergleichbar mit einem »europäischen Mondflug in digitaler Regulierung«.

Ausgangspunkt für »Gaia-X« ist ein eklatanter Mangel der EU und ihrer Mitgliedstaaten: Das alte Europa liegt auf dem riesigen Feld der Internetwirtschaft weit hinter seinen großen Konkurrenten, den USA und China, zurück. Die führenden Konzerne – von Amazon bis Facebook, von Alibaba bis Baidu – kommen aus Seattle oder dem Silicon Valley, aus Hangzhou oder Beijing, nicht aber aus Berlin oder Paris. Einer der Bereiche, in denen sich dieser Mangel deutlich niederschlägt, ist das Cloud-Geschäft: die gebündelte Bereitstellung von Speicherkapazität, Rechenleistung und Software, auf die man prinzipiell von überall auf der Welt zugreifen kann. Welche Bedeutung die Cloud besitzt, hat zuletzt die Coronakrise vor Augen geführt: Wer seine Daten und seine Software online verfügbar hat, kann seine Erwerbsarbeit problemlos am heimischen PC erledigen. Auch für Unternehmen hat die Cloud eine Reihe von Vorteilen; so wird die Software zentral gewartet, die kostspielige und zeitraubende separate Wartung auf vielen dezentralen Firmenservern entfällt.

Nun bringt allerdings die Lage auf dem Cloud-Weltmarkt für deutsche Unternehmen und Behörden eine Reihe von Problemen mit sich. Größter Anbieter ist Amazon mit einem Weltmarktanteil von 45 Prozent (2019). Auf Platz zwei liegt Microsoft (17,9 Prozent), gefolgt von Alibaba (9,1 Prozent) und Google (5,3 Prozent). Dabei stellt die Breite ihres Angebots, das sich auf die rasch zunehmende Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI) stützt, das dürre Cloud-Angebot europäischer Firmen wie der Deutschen Telekom weit in den Schatten. Dies führt nicht nur dazu, dass die Profite der Branche vor allem in die Vereinigten Staaten und nach China fließen; im ersten Quartal 2020 stieg der globale Branchenumsatz, bedingt durch die Coronakrise, um ein Drittel auf 31 Milliarden US-Dollar. Hinzu kommt: Vor allem mittelständische Firmen hegen Zweifel daran, dass ihre Daten bei US-Konzernen sicher sind; sie liegen daher bei der Umstellung auf die Cloud deutlich zurück.

Was tun? Als Altmaier im Februar 2019 verkündete, Deutschland und die EU müssten künftig, um sich auf dem Weltmarkt gegen die USA und China zu behaupten, die Schaffung eigener Monopole (»nationale« bzw. »europäische Champions«) forcieren, da begannen die zuständigen Stellen in Berlin und Paris unter anderem, den Aufbau einer europäischen Cloud-Struktur zu diskutieren. Im Oktober 2019 kamen Altmaier und Le Maire überein, die Sache konkret anzugehen; Altmaier verkündete das Projekt »Gaia-X« Ende Oktober 2019 auf dem großen »Digitalgipfel« in Dortmund. Nach den nötigen organisatorischen Vorarbeiten ist das Projekt am Donnerstag quasi offiziell gestartet worden. Im Unterschied zur Konkurrenz basiert es auf dezentraler Vernetzung von rund 300 Unternehmen und Forschungsinstituten, deren Fähigkeiten und Kapazitäten zusammengeführt werden sollen. Dazu werden elf deutsche und elf französische Konzerne eine Stiftung nach belgischem Recht gründen, deren Aufgabe es ist, die zur Vernetzung nötigen Voraussetzungen zu schaffen: Schnittstellen zum Datenaustausch etwa, gemeinsame technische Standards, eine einheitliche Benutzeroberfläche. Beteiligt sind die Deutsche Telekom, SAP, Siemens und die französische Atos, die bis vor kurzem vom jetzigen EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton geführt wurde.

Kann das ehrgeizige Projekt gelingen? Beobachter sind skeptisch; allzu groß ist der Rückstand der europäischen Internetwirtschaft. Dass Altmaier es für notwendig hielt, den Mund voll zu nehmen, lässt tief blicken: Was man von »Gaia-X« bislang konkret sehen kann, spricht noch nicht für sich.