Saarland: Rassistischer Mordversuch

Saarbrücken. Nach einem offensichtlich rassistisch motivierten Mordversuch hat das Amtsgericht Saarbrücken Haftbefehl gegen einen 24jährigen Deutschen erlassen. Wie die Generalstaatsanwaltschaft des Saarlands am Sonntag mitteilte, wird dem Mann vorgeworfen, am frühen Sonnabend morgen an einer Bushaltestelle am Burbacher Markt in Saarbrücken mehrfach versucht, auf einen Studenten aus Gabun einzustechen. Diesem sei es aber gelungen, den Messerattacken auszuweichen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge sprach der Täter den Studenten auf seine Hautfarbe an. Unmittelbar danach habe der Mann ihn mit einem Faustschlag niedergeschlagen und dann mehrfach versucht, auf ihn mit einem Messer im Hals- und Oberkörperbereich einzustechen. (AFP/jW)