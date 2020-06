Ermittler decken Kindesmissbrauch auf

Münster. In Nordrhein-Westfalen haben die Behörden ein Pädophilennetzwerk entdeckt und bundesweit elf Verdächtige festgenommen. Sieben der Beschuldigten befinden sich in Untersuchungshaft. Darunter ist auch die Mutter des Hauptbeschuldigten, die als Erzieherin in einem Kindergarten gearbeitet hat. Bisher sind drei Kinder als Opfer identifiziert worden. Die Jungen sind nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft von Sonnabend fünf, zehn und zwölf Jahre alt. Das bisherige Ermittlungsergebnis sei wohl nur die Spitze des Eisbergs, sagten am selben Tag der Leiter der Ermittlungen, Joachim Poll, und Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt. (dpa/jW)