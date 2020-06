»Systemische Gewalt«

jW

In der Neuen Zürcher Zeitung schreibt der emeritierte Literaturwissenschaftler Hans Ulrich Gumbrecht, der seit 20 Jahren US-Bürger ist, am Freitag unter der Überschrift »Der wirkliche Rassismus« zum US-Staat und zur Ermordung George Floyds: Es komme darauf an, schärfere Fragen als bisher zu formulieren und daraus »Forderungen für endlich wirksame Strategien unserer Institutionen« abzuleiten.

Nun lässt sich vermuten, dass die staatlichen Einrichtungen der USA das Problem sind und nicht Teil einer Lösung. Gumbrecht stellt so auch vier Fragen, die kaum andere Antworten als die Hinnahme des Status quo zulassen. Sie lauten:

Erstens: Wie lässt sich »die Kontinuität von Gewaltverbrechen staatlicher Organe gegen Mitglieder der afroamerikanischen Minderheit erklären, wenn eine Mehrheit der Bevölkerung solche Akte ablehnt?« Vielleicht, weil die Mehrheitsmeinung im »vollendetsten Beispiel des modernen Staats« (Karl Marx) noch nie eine Rolle gespielt hat?

Zweitens: Warum treffen »Aggressionen die schwarze Minderheit so viel härter« als die später eingewanderten Asiaten und Lateinamerikaner? Mögliche Antwort: Die USA wurden nicht nur von Sklavenhaltern gegründet, sie waren bis zur Machtübergabe an die deutschen Faschisten 1933 der erste Rassistenstaat der Welt. Erst der wirtschaftliche Niedergang der sklavenhaltenden Pflanzer in den Südstaaten ermöglichte die formale Aufhebung der Sklaverei, änderte aber nichts – wie Gumbrecht zeigt – an der Herrschaft der Oligarchie und an einschlägigen Gesetzen zum Unterlaufen der »Befreiung«.

Drittens: Warum haben »die antirassistischen Programme unserer Erziehungsinstitutionen« seit der Bürgerrechtsbewegung der 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts »nicht einmal in Ansätzen zum Erfolg geführt«? Einen Fingerzeig gibt am Freitag das Handelsblatt: »Nur vier der 500 größten US-Konzerne haben einen schwarzen CEO«, also Vorstandschef. Im Interview sagt die schwarze US-Wirtschaftswissenschaftlerin Ella Bell Smith: »Das Silicon Valley ist von jungen weißen Männern geschaffen worden. (…) Sie stellen Leute ein, die sie aus Stanford kennen.« Stanford ist, nebenbei, die kalifornische Universität, an der Gumbrecht lehrte. Smith, die aus den New Yorker Armenvierteln der Bronx stammt, lehrte in Yale und am MIT. Sie sei dort »Nigger« genannt worden, die Sicherheitskräfte hätten sie angehalten, »weil ich das Gelände betrat und sie nicht wussten, dass ich zur Fakultät gehörte. Meine Kollegen haben oft gedacht, dass ich nicht gut sein kann.« Kennt Gumbrecht so etwas nicht?

Dessen vierte Frage lautet: Arbeitet die gegenwärtige Regierung »konstruktiv an einer Verbesserung der Situation«? Der Artikel erschien wenige Tage, nachdem Donald Trump mit dem Einsatz von Militär gegen Demonstranten drohte und Soldaten in Washington zusammenzog, die – entgegen früheren Meldungen – am Mittwoch nicht wieder in ihre Kasernen zurückkehrten.

Gumbrecht schreibt richtig, der Präsident habe damit »das zentrale Instrument des systemischen Rassismus« aktiviert. Dessen Geschichte seit der Aufhebung der Sklaverei skizziert der Autor knapp und kenntnisreich. Sein Fazit aber ist pessimistisch. »Anlass zur Hoffnung« gäben nur einige Unternehmen wie die Warenhauskette »Nordstrom«, die auf Schadenersatz wegen Plünderung verzichte und darauf verweise, dass »Gewalt die einzige verbleibende Sprache« sei, mit der Afroamerikaner auf ihre berechtigten Forderungen aufmerksam machen können. Gumbrecht meint, es gebe »keinen Grund zum Zweifel an dieser Einsicht«. Trifft das zu, heißt das: Es bleibt bei einer Revolte, mit deren Niederschlagung sich das liberale weiße US-Bürgertum stets arrangiert hat. Was auch Gumbrecht nicht ahnt: Hier werden Erfahrungen für gründlichere Kämpfe gesammelt.