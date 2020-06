Polizist entfernt Beweismittel

In Halle wurden im Lauf der Woche zweimal Hakenkreuze auf Papier am jüdischen Gemeindezentrum aufgefunden. Laut Presseberichten und Informationen des Innenministers soll der Beamte, der die Straftat am Abend des 2. Juni feststellen und aufnehmen sollte, das vorgefundene Papierhakenkreuz entfernt und zerstört haben sowie gemeldet haben, es sei kein Hakenkreuz aufgefunden worden. Die Auswertung von Videoaufzeichnungen widerlegten diese Aussage. Dazu erklärte die innenpolitische Sprecherin der Fraktion von Die Linke im Landtag Sachsen-Anhalts, Henriette Quade, am Freitag:

Die Mitteilung aus dem Innenministerium schockiert uns zutiefst. Dass ein Polizeibeamter Antisemitismus offenbar nicht ahndenswert findet und bereit ist, schwerwiegende Dienstvergehen zu begehen, eine Straftat zu vertuschen und dadurch sogar selbst eine Straftat zu begehen, muss uns alarmieren. Es verweist darauf, dass Antisemitismus kein Problem gesellschaftlicher Ränder, sondern weit verbreitet ist.

Die Mitteilung des Innenministers darf aber nicht nur erschüttern, sie muss auch eingeordnet werden. Diese Tat ereignete sich nicht im luftleeren Raum: Zeitgleich lesen wir Berichte aus Berlin, wonach ein Polizist im Verdacht steht, Interna zu den Ermittlungen zum Anschlag am Breitscheidplatz (Dezember 2016, jW) in einer Messengergruppe an AfD-Mitglieder, zu der er wohl selbst gehört, weitergegeben und möglicherweise sogar einen Tatbeteiligten gewarnt zu haben.

In mehreren Bundesländern laufen Ermittlungen zu unerlaubter Informationsweitergabe in extrem rechten Gruppen. Immer wieder sind extrem rechte Netzwerke in Polizei und Bundeswehr bekanntgeworden, bislang nicht ausreichend aufgeklärt und untersucht worden. (…)

Außerdem erschüttert uns, welch schwere Fehler im Umgang mit dem Rechtsterroristen Stephan B. gemacht wurden. Nach wie vor ist nicht nachvollziehbar, wie es zum Ausbruchsversuch des Rechtsterroristen kommen konnte. Die Informationspolitik der Justizministerin ist nicht geeignet, das zu erhellen. Dass Abgeordnete und Öffentlichkeit nicht umfassend informiert wurden und sich bis nächste Woche gedulden sollen, ist nicht hinnehmbar.

Nach dem Anschlag von Halle (9. Oktober 2019, jW)erklärte der Ministerpräsident, dass dieser Staat und die Politik alles tun müssen, um jüdisches Leben zu schützen. Die Ereignisse der letzten Tage zeigen jedoch eine andere und bittere Realität. Welches Bild muss in den jüdischen Gemeinden in Halle und andernorts vorherrschen? Antisemitische Täter wollen töten, Angst machen und verunsichern. Dass die jüdischen Gemeinden nicht darauf vertrauen können, dass jeder Angehörige der Sicherheits- und Strafbehörden, ob Polizei oder JVA, alles tun wird, um antisemitische Straftaten aufzuklären, Täter zu überführen und ihre Taten zu ahnden, ist ein Skandal.

Er verweist auf den umfassenden Handlungsbedarf in bezug auf Antisemitismus, Rassismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Sie werden nicht durch Sonntagsreden und Bekenntnisse bekämpft, sondern durch praktisches und tägliches Handeln. Den zweifellos richtigen Aussagen des Ministerpräsidenten muss endlich auch Handeln folgen. Problembewusstsein und der Wille, umfassend und schonungslos aufzuklären, sind dafür zwingende Voraussetzungen. (…)