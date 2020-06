Betriebsrat kritisiert Konjunkturpaket

Ingolstadt. Audi-Betriebsratschef Peter Mosch hat das Konjunkturpaket der Bundesregierung kritisiert. Bei den Kaufanreizen für Autos gebe es »einen entscheidenden Schönheitsfehler: Die einseitige Fokussierung auf E-Fahrzeuge geht an den Kaufoptionen der Kunden vorbei und wird auf dem Markt aktuell keinen kräftigen Nachfrageimpuls für die heimische Automobil- und Zulieferindustrie setzen können«, sagte Mosch am Donnerstag. Audi beschäftigt in Ingolstadt und Neckarsulm 60.800 Mitarbeiter. (dpa/jW)