Schwierige Kommunikation

Peter Kuley/upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/eb/Wedding_Rathausplatz_Stele_Hampel.jpg/creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de 2018 eingeweiht, 2020 zerstört: Stele vor dem Rathaus Wedding

»Wir müssen uns von der Hitlerei befreien!« stand in großen Lettern auf der etwa zwei Meter hohen Glasstele vor dem Rathaus im Berliner Stadtteil Wedding. Die erst 2018 errichtete Gedenkstele für das Ehepaar Elise und Otto Hampel, die während der Naziherrschaft Postkarten mit dieser Aufschrift verteilt hatten und dafür hingerichtet wurden, wurde in der Nacht auf den 29. April zerstört. Die vermutlich von Faschisten verübte Tat empörte auch Fabian Schmidt, der in der Nähe wohnt. Er organisierte am 9. Mai mit Unterstützung seines DGB-Kreisverbandes und anderer Gewerkschaftler aus dem Viertel eine Fotoaktion zur Erinnerung an das in Hans Falladas Roman »Jeder stirbt für sich allein« porträtierte Paar.

Um sicherzugehen, meldete er die Aktion einige Tage zuvor bei der Versammlungsbehörde online an. Schon am nächsten Morgen rief man ihn zurück. Das kurze gemeinsame Fotografieren sei keine Versammlung und daher auch nicht anzumelden. Man riet ihm, die Anmeldung zurückzuziehen, und betrachte die Angelegenheit als erledigt. Schmidt stimmte zu.

Er und seine Mitstreiter trafen sich am darauffolgenden Samstag mit ausreichend Abstand und Mundschutz in Sichtweite des Leopoldplatzes, wo die Stele noch wenige Wochen zuvor stand. Die kleine Gruppe von 15 Personen hatte einige Plakate mit Zitaten der Hampels und Dankesbekundungen gedruckt, Fotos gemacht und war schon dabei, wieder zu gehen, als eine Streife an der stark befahrenen Müllerstraße hielt. Nach einem kurzen Gespräch nahmen die Beamten die Personalien aller Beteiligten auf und teilten mit, dass sie gegen das Versammlungsgesetz verstoßen hätten, was eine Straftat darstelle. Außerdem berieten sie sich laut Schmidt eingehend darüber, ob die Plakate nicht »gegen das Grundgesetz« gerichtet seien.

Sämtliche Klärungsversuche Schmidts scheiterten; nach etwa 45 Minuten auf engem Raum durften die Teilnehmer der Aktion den Platz verlassen. Auf Anfrage von jW gab die Polizei Berlin an, Anzeigen wegen Hausfriedensbruch und der fehlenden Anmeldung gefertigt zu haben. Organisator Schmidt zeigte sich gegenüber jW irritiert. Er finde den Polizeieinsatz insbesondere angesichts der rechten »Coronademos« völlig unverhältnismäßig: »Wir haben in einer kleinen Gruppe mit Abstand an den Widerstand gegen den Faschismus erinnert!« Er erklärte, dass überhaupt lange geprüft worden sei, »was wir da gerade tun«, zeige, dass in der politischen Bildung während der Beamtenausbildung nachgebessert werden müsse.

Der Berliner Rechtsanwalt Sven Richwin, Experte für Versammlungsrecht, sieht das Verhalten der Beamten ebenfalls kritisch: »Ein Hausfriedensbruch kommt im öffentlichen Raum nicht in Betracht, und auch ein Anmeldeverstoß würde sich nur gegen den mutmaßlichen Veranstalter richten. Für eine umfassende Personalienfeststellung gibt es keine Grundlage, zumal die Versammlungsbehörde den Fototermin nicht als Versammlung – damit auch nicht genehmigungsbedürftig im Sinne der Coronaverordnung – ansah.« Dass die Beamten vor Ort die Ansteckungsgefahr durch ihre Maßnahmen selbst erhöhten, spreche zudem gegen die Annahme, dass es ihnen um den Infektionsschutz ging. Die angegebenen Begründungen wirkten allesamt vorgeschoben; es scheine, als sei es den Beamten »mehr um Dominanzverhalten gegangen als um Strafverfolgung«.

Schmidt lässt sich jedoch nicht entmutigen. Es sei wichtig, sich gegen den Faschismus zu stellen »und mit den Kollegen der Polizei im DGB besser kommunizieren«. In Zukunft werde es nicht weniger Aktionen geben, sondern eher mehr. Übrigens: Die Bezirksverordnetenversammlung von Berlin-Mitte beschloss am 19. Mai, die zerstörte Stele zeitnah ersetzen zu lassen.