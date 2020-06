Unruhe stiften

Christophe Gateau/dpa Die Bürgerpresse liebt diese Bilder: Brennendes Auto in Hamburg (6.7.2017)

Auf die Lust am Tatortvoyeurismus setzt seit gut einem halben Jahrhundert das ZDF-Fernsehmagazin »Aktenzeichen XY… ungelöst«. Der vorgebliche Zweck der Sendung ist, Straftätern auf die Spur zu kommen. Raubmorde, Banküberfälle und andere Kapitalverbrechen werden von Schauspielern in dramatisch zugespitzter Form nachgestellt; anschließend werden die Zuschauer um Hinweise gebeten. In der Sendung am Mittwoch, die von über fünf Millionen Zuschauern verfolgt wurde, präsentierte Moderator Rudi Cerne einen Fall, der in dieses Schema nicht so recht passen wollte: einen Brandanschlag auf Fahrzeuge eines Hamburger Polizeiführers im Jahr 2016. Weder der Beitrag selbst noch Nachfragen von jW konnten die Frage klären, warum die Polizei den Fall jetzt wieder aufrollt.

Ziel des Anschlags in der Nacht zum 23. September 2016 waren zwei Autos des Polizeidirektors Enno Treumann, die im Carport vor dem Wohnhaus des Beamten im Hamburger Norden abgestellt waren. Der Brand wurde schnell gelöscht, es kam niemand zu Schaden. Treumann war damals Chef der »Taskforce Drogen«, die seit April 2016 überwiegend migrantische Kleindealer auf St. Pauli, im Schanzenviertel und in St. Georg jagte. Beim bevorstehenden G-20-Gipfel im Juli 2017 sollte er operative Aufgaben übernehmen. In einem anonymen Bekennerschreiben im Internet wurde sowohl auf den Gipfel als auch auf die Taskforce Bezug genommen. Die Sondereinheit betreibe eine »Hetzjagd auf vermeintliche Dealer« und sei verantwortlich für »rassistische Kontrollen«.

Der Beitrag im ZDF, in dem der Brandanschlag und die folgenden Ermittlungen nachgestellt wurden, wirkte stellenweise albern und unfreiwillig komisch. Etwa als der Treumann-Darsteller den Kollegen vom Staatsschutz naiv fragt, wer denn bloß »dahinterstecken« könne. Dass ohne Zusammenhang Originalbilder von den Ausschreitungen im Schanzenviertel während des G-20-Gipfels in den Beitrag gemischt wurden, war offensichtlich bemühte Stimmungsmache. Dasselbe galt für Bilder vom Eingang der Hamburg Messe, dem späteren Veranstaltungsort des Gipfels, nach einem Brandanschlag im November 2016. Ein konkreter Zusammenhang zu dem Anschlag auf die Autos war nicht erkennbar.

Schließlich zeigte der Beitrag noch eine nachgestellte Durchsuchung in der Wohnung eines linken Aktivisten, dessen Name nicht genannt wurde. Aus dem genannten Datum und den nachgestellten Umständen ging aber hervor, dass es sich um die kurz vor dem Gipfel durchgeführte Razzia bei dem linken Aktivisten Halil Simsek handelte. Ihm wurde damals vorgeworfen, in einem Interview ein halbes Jahr zuvor Gewalt gebilligt zu haben. Bei dieser Durchsuchung, so hieß es am Mittwoch in der Sendung, sei ein Zettel mit handschriftlich notierten persönlichen Daten von Treumann gefunden worden.

Es war der skurrile Höhepunkt des TV-Beitrags, als Cerne und Hamburgs Polizeipressesprecherin Sandra Levgrün diesen Zettel, eingepackt in ein Plastiktütchen, den Zuschauern wie eine Trophäe präsentierten. Es sei »interessant«, dass darauf auch eine E-Mail-Adresse von Treumanns Autohändler vermerkt sei, sagte Levgrün. Man wolle herausfinden, wer den Zettel geschrieben habe, das sei »ein wichtiger Zeuge«. Warum dieser Zettel, der seit der Wohnungsdurchsuchung vor knapp drei Jahren im Besitz der Polizei ist, erst jetzt für eine Öffentlichkeitsfahndung genutzt wird bzw. wie eine solche überhaupt zu rechtfertigen ist, sagte Levgrün nicht.

Auf Anfrage von jW konnte am Donnerstag auch ein Mitarbeiter der Hamburger Polizeipressestelle diese Frage nicht beantworten. Die zuständigen Ermittler hätten sicher Gründe, den Fall einer breiteren Öffentlichkeit zu präsentieren, sagte er. Aus ermittlungstaktischen Gründen könne er aber nichts Näheres dazu sagen. Von der Redaktion von »Aktenzeichen XY… ungelöst« war trotz mehrerer Nachfragen keine Stellungnahme zu bekommen. Simsek wollte sich zu dem Vorgang nicht äußern.

In der linken Szene Hamburgs wird nach jW-Informationen davon ausgegangen, dass Polizei und Justiz mit der Öffentlichkeitsfahndung für Unruhe im Vorfeld der bevorstehenden Mammutverfahren zum Rondenbarg-Komplex (jW berichtete) sorgen wollen. An der Straße Rondenbarg war während G 20 eine Demonstration von der Polizei gewaltsam aufgelöst worden. Die Staatsanwaltschaft will über 70 der Demonstranten, unter ihnen auch Simsek, demnächst vor Gericht stellen, obwohl ihnen keine konkrete Straftat nachzuweisen ist.