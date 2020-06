IG BAU: Auftragsbücher voll trotz Corona

Berlin. In der aktuellen Tarifrunde für das Bauhauptgewerbe hält die Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt (IG BAU) an ihren Forderungen nach einem deutlichen Lohnplus sowie einer Entschädigung für die Wegezeiten zu den Baustellen fest. Trotz Coronakrise seien die Auftragsbücher voll, hieß es am Donnerstag in einer Pressemitteilung seitens der Gewerkschaft. Eine Umfrage unter den Betriebsräten im Mai habe die Gewerkschaftslinie bestätigt, sagte IG-BAU-Verhandlungsführer Carsten Burckhardt. (jW)