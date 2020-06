GEW: Mehrfachbelastung macht krank

Wiesbaden. Angesichts der Schulsituation in der Coronakrise hat der Landesverband Hessen der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) von der Landesregierung frühere und konkretere Anweisungen gefordert. »Alle Kolleginnen und Kollegen an den Schulen arbeiten derzeit unter Stress und mit vielen Unwägbarkeiten«, erklärte die hessische GEW am Donnerstag. Die Schulleiter seien am Limit. Diese Mehrfachbelastung sei nicht mehr hinnehmbar. Und: »Starke Arbeitsüberlastung und wenig Arbeitspausen machen auf Dauer krank!« Hinzu komme die Unsicherheit beim Einsatz der Lehrer angesichts der immer wieder neu definierten Risikobewertungen. (jW)