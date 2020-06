Erneut Übergriff auf ZDF-Fernsehteam

Berlin. Erneut kam es am Rande einer Versammlung von Gegnern staatlicher Pandemiemaßnahmen zu einem Übergriff auf Pressevertreter. Vor dem Sitz des Landgerichts in Berlin-Mitte wurde ein Kamerateam des ZDF attackiert, wie der freie Journalist Henrik Merker am Donnerstag per Kurznachrichtendienst Twitter berichtete. Auch ein Justizbeamter hat demnach versucht, die Berichterstattung zu behindern. Merker veröffentlichte Fotos, welche die jeweiligen Szenen dokumentieren sollen. Darauf ist zu erkennen, wie jeweils ein Versammlungsteilnehmer und ein Mann in der Uniform eines Justizbeamten offenbar die Kamera mit ausgestrecktem Arm zur Seite bzw. nach unten wegdrücken. (jW)