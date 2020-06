Spannungen zwischen Athen und Ankara wegen Erdgas

Athen. Der Streit um Erdgas im östlichen Mittelmeer zwischen Griechenland und der Türkei verschärft sich weiter: Der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis warnte in einem Brief an den Präsidenten des Europäischen Rates, Charles Michel, und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vor einer weiteren Eskalation seitens der Türkei. Die Taktik Ankaras werde »nicht nur zu einer griechisch-türkischen Krise, sondern auch zu einer umfassenden Krise in den Beziehungen zwischen der EU und der Türkei führen«, teilte der griechische Regierungssprecher Stelios Petsas am Donnerstag in Athen mit. (dpa/jW)