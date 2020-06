Gipfeltreffen von EU und China verschoben

Brüssel. Der deutsche Botschafter bei der EU, Michael Clauß, hat am Donnerstag mitgeteilt, dass der für den 14. September geplante EU-China-Gipfel verschoben wird. Clauß nannte als Ursache für die Absage die Coronapandemie. Zuvor hatten sich Bundeskanzlerin Angela Merkel und Präsident Xi Jinping in einem Gespräch darauf geeinigt. Der chinesische Präsident unterstrich das Interesse seines Landes an einer strategischen Kooperation zwischen der Europäischen Union und Beijing. Die EU wollte beim Gipfel im September mit China ein Investitionsschutzabkommen schließen und eine engere Zusammenarbeit beim Klimaschutz und zu Afrika vereinbaren. Das Treffen soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Allerdings steht der neue Termin noch nicht fest. (AFP/dpa/jW)