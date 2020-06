Staat rettet Konzerne

Ingo Wagner/dpa Autokäufe sollen die Wirtschaft ankurbeln. Bei Sozialausgaben bleibt eine Leerstelle

Geld ist auch in der Krise genug vorhanden. Nachdem Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch abend den Inhalt eines Konjunkturpakets in Höhe von 130 Milliarden Euro vorgestellt hatte, zog die Europäische Zentralbank am Donnerstag nach und teilte mit, Anleihen im Wert von weiteren 600 Milliarden Euro aufzukaufen. Das bislang bis Jahresende terminierte »Pandemie-Notfallkaufprogramm« (PEPP) solle bis mindestens Juni 2021 verlängert werden. Um die Kreditvergabe auszuweiten, will die Notenbank insgesamt Anleihen im Wert von 1,35 Billionen Euro erwerben. Der Leitzins bleibt bei null Prozent. Banken, die Geld bei der EZB hinterlegen, müssen eine Gebühr in Höhe von 0,5 Prozent bezahlen. Für dieses Jahr erwartet die Notenbank einen Rückgang des Bruttoinlandsproduktes (BIP) in der Euro-Zone um 8,7 Prozent.

Das Konjunkturpaket der Bundesregierung sieht zahlreiche Erleichterungen für Unternehmen vor. Kern der Maßnahmen ist eine vorübergehende Absenkung der Mehrwertsteuer ab dem 1. Juli. Merkel sagte am Mittwoch abend, es gehe darum, die schwerste wirtschaftliche Krise in den Griff zu bekommen. Diese zeige sich an den mehr als sieben Millionen Kurzarbeitern. Nötig sei eine mutige Antwort.

Gewerkschaften und Sozialverbände kritisierten die Pläne. Der Sozialverband VdK hielt nicht viel von den Plänen, Familien einen einmaligen Zuschlag von 300 Euro pro Kind zu gewähren. »Der Kinderbonus wird verbrennen wie ein Strohfeuer«, sagte Präsidentin Verena Bentele der Rheinischen Post (Donnerstag). Viel zielgenauer wäre es, nur arme und bedürftige Familien zu unterstützen. »Wenn der Kinderbonus im Sparschwein oder im Aktienfonds landet, verpufft der Konjunkturimpuls. Und wer echte finanzielle Sorgen hat, dem helfen 300 Euro gar nichts.« Der Vorsitzende der IG Metall, Jörg Hofmann, gab sich skeptisch: Ob die befristete Senkung der Mehrwertsteuer beim Verbraucher ankomme oder die Kassen von Amazon und Co. fülle, bleibe abzuwarten. Zudem erhalte die Autoindustrie eine steuerfinanzierte Möglichkeit der Kaufförderung, »und dies ohne jeden Bezug zur Förderung von Klimaschutz und ohne verbindliche Eigenbeteiligung«, sagte Hofmann der Augsburger Allgemeinen (Freitagausgabe).

Die Autoindustrie reagierte hingegen zufrieden: »Die im Zukunftspaket enthaltenen Maßnahmen für klimafreundliche Mobilität von Nutzfahrzeugen und Pkw sind sinnvoll und unterstützen unsere zentralen Aufgaben der Transformation der Automobilindustrie: Digitalisierung und CO2-Neutralität«, teilte Daimler mit. Der Branchenverband VDA bedauerte allerdings, dass der Bund »die Vorschläge für einen breitangelegten und unmittelbar wirksamen Konjunkturimpuls nur zum Teil aufgenommen« habe. Die Autokonzerne hatten im Vorfeld eine »Abwrackprämie« auch für Verbrennungsmotoren gefordert.

Nicht weit genug gingen die Subventionen für Konzerne der Chemieindustrie. »Die Aufgabe der Politik, verkrustete Defizite für die Wettbewerbsfähigkeit aufzubrechen, ist damit nicht vom Tisch«, sagte VCI-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Große Entrup. Um den Standort dauerhaft zu stärken, müssten unter anderem die »Unternehmenssteuern auf ein international wettbewerbsfähiges Niveau« von 25 Prozent gesenkt werden. Das Kapital sieht also noch Spielraum.