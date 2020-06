Der echte und der falsche Chila

Guillermo Granja/REUTERS Doppelpass: Eigentlich heißt er Ángel Cheme, auf seinem zweiten Perso stand damals Gonzalo Chila (Oktober 2010)

Einen wunderschönen guten Morgen! Der viermalige Copa-­Libertadores-Gewinner und frühere Weltpokalsieger Estudiantes de La Plata aus Argentinien hat am Montag beim südamerikanischen Fußballverband Conmebol ein Beschwerdeschreiben eingereicht und freundlich darum gebeten, nachträglich zum Gewinner der Recopa Sud­americana 2010 erklärt zu werden. Die Recopa ist das Gegenstück zum Supercup der UEFA und wird in Hin- und Rückspiel ausgetragen. 2010 war Estudiantes als Libertadores-Gewinner zunächst Ende August in Ecuador bei Copa-Sudamericana-Gewinner Liga de Quito angetreten (1:2). Der Rückkampf im argentinischen Quilmes endete 0:0.

Estudiantes fordert nun eine offizielle Untersuchung im Zusammenhang mit dem Spieler Ángel Cheme, der den Wettbewerb 2010 mit einer falschen Identität und unter dem Namen Gonzalo Chila bestritten hatte. Der Mittelfeldspieler war im Hinkampf in Minute 81 beim Stand von 2:1 für Liga eingewechselt worden. Im Estadio Centenario von Quilmes kam er nicht zum Einsatz. Der Klub aus La Plata, von den Fans zärtlich »Rattenaufspießer« genannt, fordert von der Conmebol, dass die Institution mit Sitz im paraguayischen Asunción Pott und Preisgeld rausrücken soll. Und das zackig. Estudiantes bezieht sich dabei auf den Artikel 26 des Regelwerks, in dem es um gefälschte Dokumente geht, sowie auf die Artikel 7.1 und 7.3, welche die Konsequenzen spezifizieren.

Öffentlich geworden war der Skandal bereits im Dezember 2010, als Cheme vom ecuadorianischen Fußballverband FEF für zwei Jahre gesperrt wurde (später auf die Hälfte verkürzt). Dieser Tage meldete sich der mittlerweile 38jährige jedoch medial zu Wort und petzte, dass Liga de Quito bereits vor dem Finale der Copa Suruga Bank Anfang August 2010 gegen den FC Tokyo darüber informiert gewesen sei. Cheme hatte im Tokioter Nationalstadion 88 Minuten auf dem Platz verbracht. In der 91. Minute war den Japanern durch Masashi Oguro noch der Ausgleich zum 2:2 geglückt, und im sich direkt anschließenden Elferballern hatte der Japan-Meister schließlich mit 4:3 gegen die Mannschaft von Trainer Edgardo Bauza (zwischen 2016 und 2017 argentinischer Nationaltrainer) gesiegt.

Cheme hatte den Namen Gonzalo Chila sieben Jahre benutzt, ohne dass jemand den Schwindel merkte. Er hatte sich damit drei Jahre jünger gemacht, wohl um seinen Marktwert zu steigern. Vor dem Suruga-Finale war der richtige Chila im Büro des heutigen Ehrenpräsidenten Don Rodrigo Paz mit seinem Perso aufgetaucht und wollte Bakschisch sehen, denn bei Cheme-Chila stand ein Verkauf für drei Millionen Dollar bevor. Der echte Chila, ein evangelischer Pastor, hatte 2008 einen Reisepass beantragt, aber nicht bekommen – weil er bereits einen hätte.

Die ganze Chose wurde immer konfuser. Der echte und der falsche Chila kannten sich nämlich schon, seit sie Kinder waren. Dann wurde auch noch der Journalist Guido Campaña, der für die Zeitung El Universo in dem Fall nachforschte, kurzzeitig entführt und mit dem Tode bedroht. Der echte Chila hatte die Faxen dicke und wollte endlich seine Identität zurück. In seinem Perso stand, er sei Fútbolista, dabei hatte er noch nie gegen einen Ball gelatscht.

Die Frau des echten Balltreters (des falschen Chila) hatte drei Jahre zuvor auch nicht schlecht gestaunt, als sie in der Brieftasche ihres Gatten gleich zwei Persos fand. Der von Chila sagte »verheiratet«, der von Cheme »ledig«. Anschließend rief die Hochschwangere den fastfamiliären Erklärungsnotstand aus. Der falsche Chila hat’s überlebt und kickt heute wieder als Ángel Cheme beim Drittligisten Club Atlético Saquisilí.