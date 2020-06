Nachschlag: Zu dunkel

Karl Reiter Der unzulängliche Glaube an das Gute im Menschen: Franz Biberkopf (r.) mit seinem vermeintlichen Freund Reinhold

Von den »Schrecken der DDR« ist bis heute immer wieder die Rede, der reaktionäre Mief, der so bezeichnend war für die alte Bundesrepublik, ist demgegenüber weitgehend in Vergessenheit geraten. Allerdings war es in dem Zeitfenster zwischen 68er-Revolte und Helmut Kohls »geistig-moralischer Wende« auch in der BRD möglich, nicht nur großartige Kunst zu produzieren, sondern mit ihr sogar ein Massenpublikum zu erreichen, wofür beispielhaft Rainer Werner Fassbinders Verfilmung von Alfred Döblins Roman »Berlin Alexanderplatz« stehen kann, die 1980 zur besten Sendezeit in der ARD ausgestrahlt wurde – und damals gab es noch keine »private« Konkurrenz, zu der man hätte umschalten können. Die Moralapostel waren sich einig: Die 14teilige Serie wurde als buchstäblich »zu dunkel« abgetan. Das derart schlechtgeredete Meisterwerk ist zur Erinnerung an Fassbinder, der vergangenes Wochenende 75 Jahre alt geworden wäre, im Repertoire der Arte-Mediathek wiederzusehen. (jt)