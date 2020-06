Pape, Preusche, Trott

imago/United Archives Reüssierte auch im Fernsehen: Uwe-Jens Pape (2. v. l.), hier in »Das Schloss« (1962)

Ein jüdischer Schüler wird von einem faschistischen Lehrer immer wieder angefeindet, aber seine Mitschüler zeigen sich solidarisch und beginnen einen Schulstreik. So die Handlung des in der BRD angesiedelten Defa-Films »Zwischenfall in Benderath« (1956). Mit der Rolle des Jakob Lewin hatte der junge Schauspieler Uwe-Jens Pape den ersten Höhepunkt seiner frühen Karriere erreicht. Schon in dem zugrundeliegenden Bühnenstück »Trojaner« von Curt Corrinth spielte er am Theater der Freundschaft die Hauptrolle. Als Jugendlicher debütierte Pape bei der Defa 1948/49 in »… und wenn’s nur einer wär’ ...«, spielte junge Männer in der Viersektorenstadt Berlin in Gerhard Kleins Filmen »Alarm im Zirkus« (1954) und »Eine Berliner Romanze« (1955/56). Bis er 1959 in den Westen ging, reüssierte Pape in zehn Defa-Filmen, aber damit war seine Kinokarriere beendet. In Stuttgart agierte er am Theater unter Peter Palitzsch, auch fürs Fernsehen übernahm er einige Rollen, etwa den Pinkus in Egon Monks vierteiliger Fallada-Adaption »Bauern, Bonzen, Bomben« (1973). Vor dreißig Jahren starb er nur Wochen nach seinem 60. Geburtstag, den er am 7. Juni begangen hatte.

Auch nur 60 wurde Gerd Preusche, der morgen 80 Jahre alt geworden wäre. Er begann seine Laufbahn 1974 in Karl-Marx-Stadt, wo er Frank Castorf kennenlernte und ihm später nach Berlin ans Deutsche Theater und an die Volksbühne folgte. Schon seit 1965 agierte Preusche gelegentlich vor der Kamera, aber in seiner wohl wichtigsten Rolle war er nicht zu sehen. In »Schnauzer« von Maxim Dessau über Unregelmäßigkeiten in der sozialistischen Planwirtschaft spielte Preusche 1984 die Hauptrolle, doch die Dreharbeiten wurden nach zwei Dritteln staatlicherseits abgebrochen. Die, die das Fragment sehen konnten, halten es für eine Studie, mit der die sozialen Probleme genau erfasst wurden, die Preusche in die erste Reihe der DDR-Schauspieler katapultiert hätte.

Es kommt nicht von ungefähr, dass der Berliner Jürgen Trott, der gestern 65 wurde, auf dem Bildschirm als einer wie du und ich wirkt. Bevor er in Berlin-Schöneweide Schauspiel studierte, war er Bauzeichner und Betonbauer. Diese Erfahrungen kamen ihm zugute, als er 1981 als Baumonteur Frank im Mittelpunkt der Serie »Hochhausgeschichten« stand. Er spielte viel fürs Fernsehen, etwa 1986 den Ehemann von Janina Hartwig in »Die Kette« aus der »Staatsanwalt«-Reihe. In der Titelrolle der Serie »Hannes« um einen Smutje bei der Volksmarine stand Trott 1988 in vor der Kamera. Seit den 90er Jahren wurden die Rollen kleiner. Er baute sich ein neues Standbein auf und trainierte Darsteller ohne Schauspielerfahrung für ihre Rollen, etwa den Boxer Axel Schulz für »In aller Freundschaft«, auch viele Kinder und Jugendliche. So arbeitete er etwa mit dem kleinen Hauptdarsteller in Freydanks Film »Spielzeugland«, der 2009 einen »Oscar« gewann.