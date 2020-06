Initiativen gefragt

Die Friedensorganisation IALANA forderte am Dienstag eigene Initiativen der Bundesregierung zur Erhaltung des »Open Skies«-Abkommens:

Die USA kündigen derzeit wichtige völkerrechtliche Verträge in Serie. Erst das Atomabkommen mit dem Iran, dann den INF-Vertrag. Jetzt – wieder ohne jede Absprache mit den europäischen NATO-Partnern – den Vertrag über den »Offenen Himmel« von 1992. Schließlich müsste der bilaterale New-Start-Vertrag zwischen Russland und den USA, der im Februar nächsten Jahres ausläuft, dringend für weitere fünf Jahre verlängert werden. Russland ist dazu bereit; aber die USA wollen offenbar auch diese letzte noch bestehende Begrenzung für die Aufrüstung mit neuen strategischen Atomraketen loswerden, indem sie die Einbeziehung Chinas fordern, das schon entschieden abgelehnt hat.

Der Vertrag über den »Offenen Himmel« ist kein Abrüstungsvertrag und dennoch ein wichtiges Ergebnis aus der Zeit der Beendigung des Kalten Krieges: ein Vertrag, der für gemeinsame Beobachtungsflüge der bisherigen Gegner in Ost und West »dem jeweils anderen den Himmel öffnet«. (…) Im Herbst 2020 findet die nächste Überprüfungskonferenz des »Open Skies«-Vertrags statt. Die entstandenen Differenzen in der Vertragsdurchführung könnten mit gutem Willen gelöst und die Kündigungsgründe der USA ausgeräumt werden. Die Vermittlerrolle fällt vor allem Deutschland und Frankreich zu. Sie müssten sich zu Fürsprechern der europäischen Staaten machen, die den amerikanischen Alleingang bei der Aufkündigung von »Open Skies« nicht billigen, sondern am Vertrag festhalten wollen. Die Erklärung von Außenminister Maas vom 21. Mai 2020, Deutschland »bedauere den Ausstieg der USA aus dem Abkommen, auch wenn man die Zweifel der USA an der Einhaltung der Vertragsklauseln durch Russland teile«, lässt leider wenig von der ansonsten beanspruchten neuen größeren deutschen Verantwortung in der Welt erkennen. IALANA Deutschland fordert die Bundesregierung daher dazu auf, eigene politische und diplomatische Initiativen zu ergreifen, um sich für die Erhaltung der Regelung über den »Offenen Himmel« im Interesse der gemeinsamen Sicherheit in Europa und in der Welt einzusetzen.

Sascha Stanicic, Mitglied in Die Linke, des AKL-Länderrats und Bundessprecher der Sozialistischen Organisation Solidarität (Sol), hat am Dienstag in einem offenen Brief einen Facebook-Post Bernd Riexingers, Kochef der Partei Die Linke, kritisiert:

Ich habe mich über Deinen Facebook-Post vom 31. Mai geärgert, in dem Du schreibst: »Der rassistische Mord an George Floyd ist Ergebnis jahrelanger, geistiger Hetze von Trump und anderen rechtsextremen und konservativen Republikanern. Ich kann den USA und der Welt nur wünschen, dass der Chefrassist im Weißen Haus im November abgewählt wird.« (…)

Ich finde es falsch, dass Du angesichts einer Massenrevolte in den USA implizit Wahlunterstützung für die Demokraten zum Ausdruck bringst, anstatt zu betonen, dass nur die gerade revoltierenden Arbeiter und Jugendlichen wirkliche Veränderung werden erreichen können. Auch ich hoffe, dass Trump stürzt – jetzt könnte aber eine Bewegung entstehen, die dieses Ziel durch Massenmobilisierungen erreicht. Wenn diese Bewegung jedoch wieder in Unterstützung für die Demokraten kanalisiert wird, dann wird Trump möglicherweise erneut die Wahlen gewinnen, und auch wenn nicht, wird sich trotzdem nichts Grundlegendes ändern.