Verletzte nach Protest gegen Lager bei Athen

Athen. In Griechenland ist es bei Protesten gegen ein Flüchtlingslager zu Zusammenstößen zwischen Anwohnern und der Polizei gekommen. Die Polizei setzte am Sonntag Tränengas gegen die Demonstranten ein, die eine Straße nahe der Ortschaft Malakasa blockiert hatten. Die staatliche Nachrichtenagentur ANA berichtete unter Berufung auf Polizeiangaben, sechs Beamte seien verletzt worden. Das Lager in dem rund 38 Kilometer nördlich der Hauptstadt Athen gelegenen Malakasa war im März ausgebaut worden, um hunderte weitere Flüchtlinge aufzunehmen. (AFP/jW)