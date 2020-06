Daniel Karmann/dpa Noch kurz der Coronatoten gedenken, dann rollt der Ball wieder: Die dritte Liga ist zurück (FC CZ Jena vs. Chemnitzer FC, 31.5.)

Die Auseinandersetzungen um die Fortsetzung der dritten Liga glichen in den letzten Wochen einem Hauen und Stechen. Wie in einer postapokalyptischen »Mad Max«-Welt vertrat hier jeder Akteur, ob Verein oder Verband, auf das Unverblümteste seine Partikularinteressen. Diese so zu formulieren, dass sie in der öffentlichen Debatte Bestand haben können, ist in postfaktischen Zeiten bekanntlich nie das Problem. Mit der Knute setzte der DFB die Wiederaufnahme des Kickbetriebs am Pfingstwochenende gegen Widerstände vor allem aus dem Osten der Republik durch. Dadurch ist nun zunächst wieder das Sportliche in den Vordergrund gerückt. Auch hier gilt: Es ist ein Hauen und Stechen sondergleichen.

Spannender dürfte ein Aufstiegsrennen selten gewesen sein, soviel lässt sich bei noch ausstehenden zehn Spieltagen sagen. Ganze fünf Punkte trennen Spitzenreiter MSV Duisburg vom Tabellenelften KFC Uerdingen. Mit dem MSV und dem bisherigen Zweiten Waldhof Mannheim verloren zum Wiederauftakt die beiden einzigen Teams aus der oberen Tabellenhälfte, die in den zurückliegenden Debatten für einen Saisonabbruch votiert hatten, der sie automatisch zu Zweitligaaufsteigern befördert hätte. Der MSV unterlag trotz 2:0-Führung noch mit 2:3 beim TSV 1860 München, die Mannheimer mussten sich dem KFC mit 1:2 geschlagen geben und purzelten vorerst aus den Aufstiegsrängen heraus. Neuer Zweiter ist nun die SpVgg Unterhaching nach einem 2:0-Sieg bei Abstiegskandidat Sonnenhof Großaspach.

Komplett leer gingen die drei Vereine aus, die am vehementesten gegen die Fortsetzung der Saison gekämpft hatte, Carl Zeiss Jena, der Hallesche FC und der 1. FC Magdeburg. Schlusslicht Jena, sportlich angesichts des Punkterückstands ohnehin bereits chancenlos, musste aufgrund der in Thüringen noch bis zum kommenden Freitag geltenden Coronaverordnungen sein Heimspiel gegen den Chemnitzer FC in Würzburg austragen und verlor mit 0:1. Mit dem gleichen Resultat endete die Partie des 1. FCM gegen den 1. FC Kaiserslautern. Ausgerechnet der ehemalige Magdeburger André Hainault traf schon früh für die Pfälzer. Magdeburg wurde dann nach der Pause ein reguläres Tor nicht anerkannt, zudem vergab Jürgen Gjasula einen Elfmeter. »Das Ergebnis ist ein Witz«, stöhnte Coach Claus-Dieter Wollitz hinterher. Tabellarisch bleibt sein Team somit nur aufgrund der besseren Tordifferenz über dem Strich. Der Hallesche FC (2:4 bei Preußen Münster) auf dem ersten Abstiegsrang hat genauso viele Punkte.