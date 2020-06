Wer die Zeche zahlt

Oliver Berg/dpa

Das finanzielle Ausbluten der Kommunen ist seit Jahrzehnten integraler Bestandteil bundesdeutscher Verteilungspolitik. Angefangen mit der Abschaffung der Vermögenssteuer 1996 haben mehrere Steuerreformen die Spielräume der Städte und Gemeinden immer weiter eingeschränkt, während der Berg an zu bewältigenden Aufgaben gewachsen ist. Vor allem die vom Deutschen Städtetag vielfach beklagten und zuletzt auf 35 Milliarden Euro gestiegenen Kassenschulden sind Ausdruck der vielerorts dramatischen Notlage.

Nun ist durch die Coronakrise die Situation weiter eskaliert, denn wegbrechende Gewerbesteuereinnahmen reißen ein zusätzliches Milliardenloch in die Lokalfinanzen. Dass der SPD-Vorstoß, die Kommunen mit Bundes- und Landesmitteln zu entlasten und dabei auch Altschulden abzubauen, auf heftigen Widerstand beim Koalitionspartner stößt, überrascht nicht. Schließlich waren bislang die roten Zahlen der einen die schwarze Null der anderen. Heute geht es um die Frage, wer in der Krise in welchem Ausmaß handlungsfähig bleibt – und wer am Ende die Zeche zahlt.

Städte und Gemeinden finanzieren öffentliche Schwimmbäder, Jugendklubs, Kitas und Bibliotheken, betreiben Elektrizitäts- und Wasserwerke in öffentlicher Hand, bieten soziale Dienste und Beratungsstellen an und tragen die Wohnkosten von Hartz-IV-Beziehern. Geraten sie unter größeren finanziellen Druck, wird vor allem an diesen Stellen gekürzt. Die Bundespolitik prahlt derzeit hingegen mit den vermeintlichen Früchten jahrelanger Haushaltsdisziplin und pumpt munter Milliardensummen in die Lufthansa und andere Großkonzerne, ohne daran irgendwelche sozialen Auflagen wie Beschäftigungsgarantien zu knüpfen. Auch der Rüstungsetat wird weiter aufgeblasen.

Darum geht es beim konservativen Kampf gegen eine Entlastung der Kommunen: Sicherzustellen, dass diese Verteilungslogik aufrechterhalten bleibt, so dass weiterhin die Schwachen die Kosten der Krise tragen und der rettende Einsatz von Steuermitteln den Starken vorbehalten bleibt. Immerhin ist die Etablierung »nationaler Champions«, die es in Industrie und Finanzwelt mit den ganz Großen aus aller Welt aufnehmen können, mittlerweile offizielles Ziel deutscher Wirtschaftspolitik.

Darüber hinaus offenbart der Streit eine weitere Konfliktlinie, nämlich die zwischen reichen und armen Regionen. Nicht umsonst fordert in NRW, wo die Not in vielen früheren Bergbaukommunen besonders groß ist, CDU-Laschet einen Altschuldenfonds, während in Baden-Württemberg der grüne Kretschmann dergleichen für Teufelszeug hält. Der Auftrag des Grundgesetzes, in der gesamten BRD »gleichwertige Lebensverhältnisse« herzustellen, ist angesichts der eklatanten und immer weiter wachsenden Ungleichheiten ohnehin eine Farce. Die aktuelle Debatte zeigt, dass die wohlhabenden Regionen unter der Dominanz der ortsansässigen Wirtschaftsakteure zu solidarischem Denken und Handeln nicht in der Lage sind.