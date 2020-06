Ein Jahr und viele Fragen

Carsten Koall/dpa Ein Mitglied des Internationalen Auschwitz-Komitees bei der symbolischen Straßenumbenennung in Berlin

Am heutigen Dienstag jährt sich der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke zum ersten Mal. Lübcke, der allem Anschein nach zwei Jahre lang von seinem mutmaßlichen Mörder Stephan Ernst ausspioniert und beobachtet worden war, war in der Nacht vom 1. auf den 2. Juni 2019 auf der Veranda seines Hauses im hessischen Wolfhagen bei Kassel erschossen worden. Als Auslöser für die Tat gilt Lübckes Positionierung in Sachen Flüchtlingspolitik. So hatte der CDU-Politiker auf einer Bürgerversammlung im Oktober 2015 für Solidarität und Hilfe für Geflüchtete geworben und war daraufhin von Neonazis und Rassisten ins Visier genommen worden.

»Es lohnt sich, in unserem Land zu leben. Da muss man für Werte eintreten, und wer diese Werte nicht vertritt, der kann jederzeit dieses Land verlassen. Das ist die Freiheit jedes Deutschen«, hatte Lübcke den Anwesenden damals zugerufen. In der Folge wurde er Opfer einer breiten Hasskampagne im Internet, welche teils gezielt von Parteifreunden wie der früheren CDU-Bundestagsabgeordneten Erika Steinbach angeheizt wurde.

Der mehrfach verurteilte Neonazi Stephan Ernst hatte den Mord erst gestanden, sein Geständnis dann jedoch zurückgezogen. Zugleich wird geprüft, ob der 1973 in Wiesbaden geborenen Ernst neben dem Mord an Lübcke auch weitere schwere Straftaten begangen haben könnte. So etwa, ob er am 6. Januar 2016 einen irakischen Asylbewerber nahe einer Flüchtlingsunterkunft in Lohfelden mit einem Messer attackiert oder ob er bereits am 20. Februar 2002 Schüsse auf einen Geschichtslehrer abgegeben haben könnte. Nach der Ermordung Lübckes hatten Ermittlungsbehörden bei Ernst Datensätze zu über 60 potentiellen Anschlagszielen sichergestellt.

Nach bisheriger Planung ist davon auszugehen, dass der Prozess gegen Ernst und seinen Mitangeklagten Markus H. im August vor dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main eröffnet wird. Dass der Fall dann lückenlos aufgeklärt werden wird, darf aber bezweifelt werden. Beispielhaft erwähnt sei an dieser Stelle etwa, dass der ehemalige Verfassungsschutzmitarbeiter Andreas Temme, der 2006 beim vom faschistischen Terrornetzwerk »Nationalsozialistischer Untergrund« (NSU) begangenen Mord an Halit Yozgat am Tatort im Kasseler Internetcafé zugegen war, dienstlich auch mit dem mutmaßlichen Lübcke-Mörder Ernst befasst war. Zur Erinnerung: Mit der Erschießung Yozgats endete nach bisherige Erkenntnissen die NSU-Mordserie an Bürgern mit Migrationshintergrund. Die Rolle, die Temme dabei spielte, gilt bis heute als nicht aufgeklärt. Mancherorts wird er gar als Mörder Yozgats gehandelt. Temme wechselte vom hessischen Landesamt für Verfassungsschutz als Sachbearbeiter ins Regierungspräsidium Kassel, welches bis zu seiner Ermordung von Walter Lübcke geführt wurde.

Während Politikerinnen und Politiker aller großen Parteien den Jahrestag der Ermordung des CDU-Mannes für politische Allgemeinplätze nutzten, benannte das Internationale Auschwitz-Komitee am Pfingstmontag die Berliner Sigismundstraße in Walter-Lübcke-Straße um. »Wir erinnern damit auch an den rechts­extremen Hass, dem Walter Lübcke zum Opfer gefallen ist und der nicht nur in Deutschland immer offener zutage tritt«, erläuterte der Zusammenschluss die Aktion in einer Stellungnahme. Unter dem Motto »Walter Lübcke ist nicht vergessen! – Den rechten Terror stoppen!« rufen antifaschistische Organisationen für den heutigen Dienstag zu einer Kundgebung vor der AfD-nahen Desiderius-Erasmus-Stiftung (17 Uhr, Unter den Linden 21, Berlin) auf, die von Erika Steinbach geleitet wird. Dort wollen sie auf die »Allianz von CDU-Mitgliedern, ›Neurechten‹ und offenen Neonazis« hinweisen, die die politische Verantwortung für die Ermordung Lübckes trage.