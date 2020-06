Verfassungsreferendum in Russland am 1. Juli

Moskau. Über die Änderung der russischen Verfassung soll am 1. Juli entschieden werden. Dem von der zentralen Wahlkommission vorgeschlagenen Termin stimmte Präsident Wladimir Putin am Montag zu. »Das Datum ist perfekt«, sagte Putin bei einer live im Staatsfernsehen übertragenen Videoschalte. Der ursprüngliche Termin Mitte April war wegen der Coronapandemie verschoben worden. Wahlleiterin Ella Pamfilowa versprach einen sicheren Ablauf der Volksabstimmung. Um das Risiko einer Ansteckung zu minimieren, solle die Abstimmung schon sechs Tage vor dem Termin am 1. Juli beginnen. (dpa/jW)