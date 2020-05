»Bis heute eher Ignoranz als ein Umdenken«

Boris Roessler/dpa Vor einem Jugendzentrum in Hanau stehen die Namen der Opfer des rechtsterroristischen Anschlags vom 19. Februar 2020

Am heutigen Freitag beginnt am Schauspiel Köln das virtuelle Ausstellungs- und Buchprojekt »Die Angehörigen«. Worum geht es dabei?

Es handelt sich um eine sehr authentische Ausstellung mit Gesichtern und Geschichten von Betroffenen rassistischer Gewalt in Deutschland und ihren Angehörigen. Die Besucher erwartet ein Perspektivwechsel, indem sie sich mit der Sichtweise der Opfer auseinanderzusetzen haben und nicht immer wieder mit der Geschichte der Täter.

Wie setzen Sie dieses bedrückende Thema künstlerisch um?

Ich setze das nicht alleine um, sondern mit dem Fotografen Jasper Kettner und vielen anderen Freundinnen und Freunden, die uns unterstützt haben. Zum größten Teil sind es die Betroffenen selbst, die aktiv mitgearbeitet haben. Das macht die Authentizität der Ausstellung aus. Die Umsetzung war sehr einfach: Wir haben die Betroffenen gefragt, deren Perspektive ja oft auf der Strecke bleibt. Wir wissen, dass diese Menschen keine Statisten sind, sondern die Hauptzeugen des Geschehenen.

Angehörige von Opfern rassistischer Gewalt beklagen oft, dass sie zusätzlich unter einer mangelnden Aufklärung der Taten leiden. Ist das auch Gegenstand Ihres Projektes?

Unser Projekt hat nichts mit juristischer Arbeit zu tun, sondern mit Solidarität. Wir möchten zeigen, dass ganz viele Geschichten in Vergessenheit geraten sind oder gar nicht erst erzählt wurden. Das ermöglicht auch unser Buch zu einem kleinen Teil. Wir erzählen 27 Geschichten – darunter viele, die noch nicht erzählt wurden. Wir fordern die Gesellschaft auf, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen, die Betroffenen zu fragen und ihre Forderungen aufzugreifen.

Nicht nur beim NSU-Komplex wurde deutlich, dass oft die Angehörigen selbst unter Verdacht geraten. Ist Ihnen so etwas bei Ihrer Recherche auch begegnet?

Wir mussten feststellen, dass die Opfer-Täter-Umkehr bei allen Betroffenen in irgendeiner Form angewendet wurde. Viele wurden nicht nur von Justiz und Polizei, sondern von der Gesamtgesellschaft abgestempelt. Auch ich bin ein direkt Betroffener, nämlich des rassistisch motivierten Anschlags in Mölln 1992. Wir wurden als Familie damals auch verdächtigt. Bis heute hält sich das Gerücht, dass wir hinter der Brandstiftung an unserem Haus stecken könnten.

Viele der von Ihnen aufgegriffenen Taten liegen einige Jahre zurück. Wie schätzen Sie die aktuelle Lage mit Blick auf rechte Gewalt ein?

Der Rechtsruck ist aktuell. Wir registrieren gerade mehr Opfer rassistischer Gewalt. Nehmen wir Hanau, den Mord an Walter Lübcke oder den Angriff in Halle auf eine Synagoge und die beiden Morde dort. Es gibt ein Netzwerk von Rassisten und Faschisten, die weiterhin Menschen verfolgen und ermorden.

Oft musste in der Vergangenheit ja auch darum gekämpft werden, dass der rassistische oder politische Hintergrund überhaupt anerkannt wird. Sehen Sie da ein Umdenken bei den Behörden?

Leider gibt es bis heute eher Ignoranz als ein Umdenken. Die Kämpfe um Anerkennung und Entschädigungen werden aber fortgeführt. Wenn die Namen der Opfer in Zeitungen stehen oder Projekte wie »Say their names« entstehen, dann haben Betroffene dafür gekämpft. Die Solidarität der Gesamtgesellschaft nimmt aktuell leicht zu. Dazu trägt auch die Arbeit von Antifa- und Antiragruppen bei.

Was wollen Sie mit Ihrem Projekt erreichen?

Wir haben uns kein richtiges Ziel gesetzt, wir wollen das Ende offenlassen. Im Buch sind viele Namen von Opfern rechter Gewalt aufgeführt, mit Walter Lübcke hört es auf. Die Morde von Halle und Hanau konnten wir noch gar nicht berücksichtigen.

Die Forderungen der Angehörigen sind unterschiedlich. Sie reichen von Straßen- oder Platzumbenennungen bis hin zu Entschädigungen. Deswegen müssen wir mit ihnen sprechen, auch dazu soll unser Buch beitragen. Erinnerung ist individuell, und ihre Deutung muss den Betroffenen gehören.