Wasser als Druckmittel

Fatih Saribas/reuters Es war einmal: Hasankeyf, eine der ältesten Städte der Welt, ist heute in den Fluten des Eufrat versunken

Auf Bagdads Straßen ist es ungewöhnlich still. Die Coronapandemie hat das öffentliche Leben wie überall weitgehend zum Erliegen gebracht. Vor dem Lockdown war es im Irak noch zu täglichen Protesten und gewaltsamen Ausschreitungen gekommen. Und auch sonst haben die vergangenen Jahre dem Land zugesetzt: Terror des sogenannten Islamischen Staats (IS) und Genozid an den Jesiden, Konflikte wegen des Unabhängigkeitsreferendums der Kurden und der auch auf irakischem Boden ausgefochtene Krieg zwischen den USA und dem Iran. Jetzt steht das nächste Problem vor der Tür: Vergangene Woche nahm die Türkei den Ilisu-Staudamm in Betrieb, wodurch unter anderem die kurdische Stadt Hasankeyf geflutet wurde, mit einem geschätzten Alter von 12.000 Jahren einer der am längsten durchgängig besiedelten Orte der Welt. Der Damm ist lediglich 140 Kilometer von der irakischen Grenze entfernt und droht, die Wasserknappheit im Land zu verschärfen.

Das Thema ist im Irak ein Politikum, etwa 70 Prozent des Wassers entspringen im Ausland, mehrheitlich in der Türkei und im Iran. Seit 1975 verringert Ankara den Wasserzustrom der Flüsse Euphrat und Tigris im Rahmen des Südostanatolienprojekts (GAP), das aus insgesamt 22 Dämmen besteht, in die Nachbarländer kontinuierlich. Heute erreichen den Irak und Syrien mindestens 40 Prozent weniger Wasser als vor dem Bau der Dämme.

Weniger Wasser trifft besonders die Landwirtschaft im Irak, von der ein Drittel der Bevölkerung des Landes lebt. Vor allem in der südirakischen Provinz Basra führen Wasser- und Stromknappheit regelmäßig zu Aufständen. Die Stadt wird aus Süßwasserkanälen und dem Fluss Schatt Al-Arab versorgt, der während des ersten Golfkriegs zwischen dem Irak und Iran mit giftigem Müll durch Munition verschmutzt worden war. 2018 mussten 118.000 Einwohner der Stadt im Krankenhaus behandelt werden, nachdem sie vermutlich kontaminiertes Wasser getrunken hatten.

Auch im Nordwesten des Landes hatten die Wasserversorgungsprobleme gravierende Folgen. Die mehrheitlich von Sunniten bewohnten Gebiete waren in den vergangenen Jahren besonders von Dürre betroffen. Ein Großteil der Landbevölkerung emigrierte aufgrund der verschlechterten Versorgungslage in die Vororte größerer Städte der Region, wo sie in armen Verhältnissen leben. Die Not der Menschen half dem IS bei der Rekrutierung neuer Anhänger. Nicht zufällig wurde sein »Kalifat« in der Stadt Mossul ausgerufen.

Laut Türkei dienen die Staudämme lediglich zur Stromgewinnung. Die irakische Regierung wirft Ankara jedoch vor, das Wasser als Druckmittel in außenpolitischen Fragen einzusetzen, um so ein Vorgehen Bagdads gegen die Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) zu erzwingen. Die PKK kämpft seit 1984 gegen den türkischen Staat und agiert hauptsächlich von den nordirakischen Kandilbergen aus. Ganz abwegig ist dieser Vorwurf nicht: Bereits in der Vergangenheit hatte die türkische Regierung mit dem ehemaligen syrischen Regierungschef Hafis Al-Assad eine Vereinbarung getroffen. Darin wurde Syrien eine Mindestmenge an Wasser im Gegenzug für ein offensiveres Vorgehen gegen die PKK im Land garantiert. Auch der deutsche Ökologe Ulrich Eichelmann erklärte unlängst in der Wochenzeitschrift The Nation: »Sieht man Wasser als eine Waffe, dann sind die Dämme die neuen Kanonen.«

Und auch im Irak selbst könnte die Inbetriebnahme des Ilisu-Staudamms durch die Türkei zu Auseinandersetzungen führen. Gut möglich, dass sie dazu beiträgt, die Proteste gegen die Regierung, die vor dem Lockdown und dem für Muslime heiligen Fastenmonat Ramadan täglich Menschen auf die Straßen gebracht hatten, wieder loszutreten. Diese hatten sich gegen sozialpolitische Missstände im Land und das Fehlen einfacher Dinge wie Strom gerichtet.