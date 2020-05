Zweiter Sieger

Stefan Puchner/dpa Am Heidenheimer Stammsitz des Maschinenbauers Voith wird weiterhin produziert – im Werk in Sonthofen bald nicht mehr (Heidenheim, 9.12.2019)

Die Streikposten sind längst abgezogen, zwei Zelte abgebaut und drei Container weggefahren worden. Der Streik ist seit Dienstag beendet, nach fast fünf Wochen. Belegschaft und IG Metall kämpften für den Erhalt des Werks beim Maschinenbauer Voith in Sonthofen im Oberallgäu. Dieses Hauptziel erreichten sie nicht. Die Konzernspitze wird den Produktionsort schließen, die Fertigung von Spezialgetrieben für Energieanlagen in das Werk nach Crailsheim in den Nordosten Baden-Württembergs verlagern. Das zweite wichtige Ziel hingegen konnte die IG Metall erstreiten: einen Sozialtarifvertrag.

350 Jobs gestrichen

»Die Beschäftigten, wir als IG Metall, die Bevölkerung der Region – alle haben sehr viel Herzblut in diesen Streikkampf gegeben«, sagte Dietmar Jansen, 1. Bevollmächtigter der IG Metall Allgäu und Streikleiter, am Mittwoch im Gespräch mit jW. Jansen betonte, was er in den zurückliegenden Wochen mehrfach moniert hatte: »Du kannst hierzulande formal nicht für einen Werkserhalt streiken«, die Grenzen betrieblicher Mitbestimmung und gewerkschaftlicher Kampfmittel seien eng gesteckt. Deshalb fokussierten die Metaller auf den Abschluss eines Sozialtarifvertrags. Der liegt nun nach zähem Ringen unterschrieben vor. »Samstag nacht war es soweit«, sagte Jansen.

Was sieht der Sozialtarifvertrag im Kern vor? Demnach erhalten Beschäftigte zusätzliche Abfindungsleistungen, und alle Auszubildenden können ihre Ausbildung am Standort Sonthofen beenden. Knapp 170 Beschäftigte bekommen in einem neuen, tarifgebundenen sogenannten Büro Allgäu eine dreijährige Beschäftigungssicherung. Zusätzlich zum bereits vom Gesamtbetriebsrat mit Voith ausgehandelten, aber noch nicht unterschriebenen Sozialplan ist in dem Sozialtarifvertrag eine drei Monate längere Transfergesellschaft (bis zu 18 Monate) geregelt, einschließlich Qualifizierungsmaßnahmen unter Fortzahlung eines Unterhaltsgeldes. Verlassen Beschäftigte die Transfergesellschaft vorzeitig, fließen die Mittel in einen Fortbildungsfonds. Des weiteren wird ein Härtefonds eingerichtet, aus dem IG-Metall-Mitglieder weitere Abfindungen erhalten, »insbesondere ältere Beschäftigte, Eltern, Alleinerziehende und Lebenspartner, die beide bei Voith arbeiten«, teilte am Dienstag die IG Metall Bayern mit.

Unklar ist, wie die rund 170 Betriebsangehörigen für das »Büro Allgäu« ausgewählt werden. Dort würde Jansen zufolge nicht produziert, sondern konstruiert, also Pläne für Großgetriebe entworfen. Sollten die Beschäftigten in diesem Büro trotz der Beschäftigungssicherung innerhalb von drei Jahren betriebsbedingt gekündigt werden, gilt für sie gleichfalls der Sozialtarifvertrag. Dieser legt zudem fest, dass Beschäftigte aufgrund ihrer Streikbeteiligung keine arbeitsrechtlichen Maßnahmen zu befürchten haben.

Das steht alles auf der Habenseite. »Und dennoch«, so Jansen, »von rund 520 Jobs in Sonthofen werden 350 gestrichen.« Die Betriebsratsvorsitzende Birgit Dolde hatte am Dienstag den Abschluss in einer Stellungnahme so kommentiert: »Uns schmerzt ungemein, dass wir unsere Arbeitsplätze nicht retten konnten.« Der Sozialtarifvertrag gewährleiste aber, »dass niemand in existentielle Nöte gerät.«

Kritik kommt aus Teilen der Belegschaft und von solidarischen Aktivisten vor den Werkstoren (siehe Interview Seite 2). Demnach hätte ein fortgesetzter Streik zu einem besseren Ergebnis geführt. Auch die Informationspolitik der Tage vor dem Vertragsabschluss wurde kritisiert. Die zwischenzeitliche Funkstille rund um den Streik erklärte Timo Günther, Pressesprecher der IG Metall Bayern, am Dienstag gegenüber jW damit, dass die Verhandlungsführer die Gesprächsrunde »nicht belasten« wollten. Das sei üblich, insbesondere dann, wenn die Kontrahenten in eine entscheidende Phase eintreten.

Votum für Streikende

Am Montag vormittag seien die Gremien über die Ergebnisse informiert worden, sagte Jansen. »In unserem Webtalk mit den Kollegen haben wir zahlreiche Fragen zu einzelnen Punkten des Sozialtarifvertrages besprochen.« Viele Nachfragen drehten sich um die Abfindungshöhe und finanzielle Absicherungen nach der Werkschließung. Eine Streikversammlung konnte coronabedingt nicht stattfinden. Auch ein Knackpunkt, der einzelnen Streikern sauer aufstößt.

Mathias Mörtl, Mitglied der Voith-Geschäftsleitung, sprach am Dienstag gegenüber dem Bayerischen Rundfunk von einer »guten Lösung«. Jansen zufolge wollte die Unternehmensführung die Belegschaft bereits am Montag wieder in den Werkshallen arbeiten sehen. »Das haben wir kategorisch abgelehnt«, zumal die Urabstimmung über den Vertrag erst am Dienstag stattfinden konnte, so Jansen. Das Votum war eindeutig: Etwa 80 Prozent der IG Metaller stimmten ab, davon 87,1 Prozent für den Sozialtarifvertrag – und damit für das Streikende.