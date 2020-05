Rotlicht: WHO

REUTERS/Denis Balibouse Mediziner an der Spitze. Die ehemalige WHO-Generaldirektorin Chan mit ihrem Nachfolger Ghebreyesus (23.5.2017)

Internationale Kooperation war nach dem Zweiten Weltkrieg das Gebot der Stunde. Das zeigt sich an Sonderorganisationen der Vereinten Nationen wie der Weltgesundheitsorganisation (World Health Organisation, WHO). Ihr gemeinnütziger Zweck liegt laut Satzung darin, allen Völkern zum bestmöglichen Gesundheitsniveau zu verhelfen. Unbestreitbar hat die WHO seit ihrer Gründung 1948 große Erfolge erzielt, etwa die Ausrottung der Pocken 1980, und sie rettet weiterhin mit globalen Impfprogrammen Millionen von Menschenleben, wie die bevorstehende Ausrottung der Kinderlähmung zeigt. Auch ist sie für die unerlässliche Standardisierung von Krankheitsdefinitionen und Gesundheitsvorschriften zuständig. Einen programmatischen Meilenstein stellt die Alma-Ata-Deklaration von 1978 dar, die auf einer WHO-Konferenz in der Sowjetunion verabschiedet wurde und nicht nur Gesundheit zu einem grundlegenden Menschenrecht erklärt, sondern auch entsprechende soziale und ökonomische Grundlagen als Voraussetzung einfordert.

Dass die WHO ihren Grundsätzen immer weniger gerecht wird, liegt an der Finanzierungsstruktur. Während sie bis in die 1980er Jahre hinein fast vollständig von Pflichtbeiträgen der Mitgliedstaaten getragen wurde, stammen mittlerweile rund 80 Prozent ihres Etats aus freiwilligen Zuwendungen der Staaten und privater Geldgeber. Die wachsende Abhängigkeit von privater Wohltätigkeit, die Thomas Gebauer von der NGO Medico International als »Refeudalisierung« bezeichnet, stärkt den Einfluss kapitalistischer Konzerne. So dürfen sich seit 2016 offiziell auch kommerzielle Unternehmen an WHO-Arbeitsgruppen beteiligen. Die Folgen sind teils absurd: Bei einer Sitzung des WHO-Exekutivrats 2017 etwa wurde die italienische Regierung von Mitarbeitern der Süßwarenfirma Ferrero vertreten (DLF Kultur, 16.5.2017). Generell haben vor allem Lebensmittel- und Pharmakonzerne ein Interesse am Lobbyismus, wobei die eine Hand oft Probleme schafft, die die andere ausbügelt. Während beispielsweise Ferrero und andere ein Interesse am Absatz ungesunder Lebensmittel und der Aufweichung entsprechender Regularien haben, profitiert die Pharmaindustrie von steigenden Ausgaben für Diabetesmedikamente.

Der bedeutendste nichtstaatliche Geldgeber der WHO ist die »Bill and Melinda Gates Foundation«. Die Stiftung trug 2018 und 2019 rund 9,4 Prozent zum Gesamtetat bei. Das philanthropische Engagement der Gates, so ehrlich es subjektiv gemeint sein mag, führt zu denselben Problemen wie der Lobbyismus. Die zweckgebundenen Mittel fließen zumeist in die Finanzierung von Impfstoffen und Medikamenten und nicht in die langfristigen Stärkung der Gesundheitssysteme (nicht zufällig hat Gates die Alma-Ata-Deklaration lange abgelehnt). Dabei empfiehlt Gates der WHO den Ankauf medizinischer Güter bei Pharmakonzernen wie Novartis, Sanofi, Gilead oder Pfizer – an denen die Stiftung selbst Aktienanteile hält. Das Ergebnis ist paradox: »Zwar steigt inzwischen die Impfrate, doch gleichzeitig steigen die Gewinne der beteiligten Konzerne: Eine vollständige Impfung eines Kindes kostete 2015 bis zu 68mal mehr als noch im Jahr 2005 – mit denselben Medikamenten.« (Patrick Spät bei Telepolis, 31.1.2016)

Dennoch muss man dem Bedürfnis widerstehen, strukturelle Missstände im Kapitalismus an einzelnen Personen festzumachen – ein gefährliches Einfallstor für rechte Demagogie. Dass Gates als Drahtzieher hinter der Coronaepidemie stehe oder Menschen durch Mikrochips kontrollieren wolle, sind Verschwörungsmythen und wurden durch Faktenchecks hinreichend widerlegt. Und dass die WHO mit ihren mehr als 7.000 Mitarbeitern sich dennoch eine relative Unabhängigkeit bewahrt hat, beweist der amtierende Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus, der sich ungeachtet der Drohungen der USA, ihres größten Geldgebers, standhaft weigert, »China-Bashing« zu betreiben.