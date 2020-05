EVG warnt vor Privatisierung der Berliner S-Bahn

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) Berlin hat die vom Senat beschlossene Ausschreibung der S-Bahn kritisiert, wie sie am Dienstag mitteilte:

»Viel Papier, aber vieles fehlt«, monierte der Berliner EVG-Vorsitzende, Michael Bartl. »Insbesondere Beschäftigungsbedingungen und zahlreiche Personalthemen sind nicht oder nur unzureichend beschrieben«, warnte der Gewerkschafter. »Der Senat hat eine Chance vertan und Glauben verspielt.« In der Ausschreibung müssten sämtliche Dienstleistungen, also Fahrbetrieb, Instandhaltung und weitere Leistungen, enthalten sein. »Die Belegschaft ist etwa zu je einem Drittel in diesen Bereichen beschäftigt, das kann doch nicht vergessen werden.« Arbeitsbedingungen und Personalübergänge seien zudem »nicht nur eine soziale Frage. Es geht auch um einen funktionierenden Nahverkehr. Wir brauchen die Kolleginnen und Kollegen.« Bartl verwies auf negative Beispiele aus Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und dem Saarland. Hinzu komme, dass die Berliner S-Bahn ein komplexes und einzigartiges System sei. »Wer versucht, derart kleinteilig auszuschreiben, hat das System nicht verstanden.«

Ähnlich äußert sich der Vorsitzende der EVG-Betriebsgruppe S- Bahn, Robert Seifert. »Zusätzliche Schnittstellen machen das System noch komplizierter, sind aber offenbar politisch gewollt. Ein Konzept, wie das im täglichen Betrieb funktionieren soll, gibt es nicht.« Er mahnte zudem, dass Tariftreue für die EVG mehr als nur die Bezahlung sei. »Dazu zählen Urlaubsanspruch, Arbeits- und Ruhezeiten«, unterstrich der Gewerkschafter. Es sei vollkommen unverständlich, dass dies nur ein »Wertungskriterium im Vergabeverfahren, nicht aber verpflichtende Vorschrift werden soll.« Seifert forderte: »Die jetzigen Entgelt-, Arbeits- und Sozialbedingungen müssen der Maßstab sein«. Bartl und Seifert kündigten an, das Vorhaben noch einmal kritisch zu prüfen. Anschließend werde die EVG über das weitere Vorgehen entscheiden. »Die Beschäftigten werden Antworten auf unzureichende Regelungen geben«, meinten die beiden Gewerkschafter.

Achim Kessler, gesundheitspolitischer Sprecher der Fraktion von Die Linke im Bundestag, mit Blick auf die öffentliche Anhörung zum Patientendatenschutzgesetz im Gesundheitsausschuss am 27. Mai:

Die Covid-19-Pandemie wird von Gesundheitsminister Jens Spahn genutzt, um die Akzeptanz für das massenhafte Abfischen von Gesundheitsdaten in der Bevölkerung zu erhöhen. Statt einer Verbesserung der Mindeststandards für den Datenschutz, die angesichts des durch die Krise ausgelösten Booms digitaler Anwendungen wie Telemedizin und Gesundheits-Apps bitter nötig wäre, droht deren weitere Aushöhlung. Wir brauchen endlich ein weitreichendes Datenschutzkonzept, dass das Patienteninteresse voranstellt. Die geltende Delikthaftung muss durch eine Gefährdungshaftung für alle Telematikanwendungen ersetzt werden. Nur so kann garantiert werden, dass die Folgen von Datenmissbrauch nicht auf die Versicherten abgewälzt werden. Der Name Patientendatenschutzgesetz ist irreführend, denn der Gesetzentwurf sieht vor, eben diesen Schutz durch die Freigabe von Daten der elektronischen Patientenakte (ePA) für wissenschaftliche Forschungszwecke zu konterkarieren.