Ohne Auflagen

AP Photo/Matthias Schrader Auf dem Flughafen München, 26. Mai 2020

Neun Milliarden Euro steckt der deutsche Staat in die Lufthansa. Dabei wäre die vor gut zwanzig Jahren privatisierte Airline an der Börse für weniger als die Hälfte zu haben gewesen. Einfluss will die Regierung trotz der großzügigen Rettungsaktion nicht nehmen. So sollen lediglich 300 Millionen in eine direkte Beteiligung fließen. Der Staat verfügt dann über 20 Prozent der Anteile und verspricht hoch und heilig, nur dann vom eigenen Stimmrecht Gebrauch zu machen, wenn es den Konzern vor einer Übernahme zu schützen gilt. Das Gros der Gelder fließt als sogenannte stille Beteiligung in die Kassen der Airline. Wenn die Krise durch ist, will sich der Staat wieder komplett rausziehen.

Es ist das Ergebnis wochenlanger, zäher Verhandlungen. Die Konzernführung bekommt, was sie will: ordentlich Knete aus der Staatskasse und keine Auflagen, gesellschaftliche Interessen stärker zu berücksichtigen. Dabei spielt der Flugverkehr etwa im Kampf gegen die Klimakrise eine ganz zentrale Rolle. Die Lufthansa-Rettung wäre die ideale Gelegenheit gewesen, in diesem Bereich durch direkten Einfluss auf den Branchenprimus ganz andere Standards zu setzen. Doch mit dem Deal gehen keinerlei umweltbezogene Auflagen einher, die über ohnehin bestehende Pläne des Konzerns hinausreichen.

Auch die Beschäftigten der Lufthansa und ihrer Töchter hätten dringend staatliche Rücken­deckung gebraucht. Am Montag erläuterte die kämpferische Flugbegleitergewerkschaft UFO in einem Schreiben an die Kollegen bei der Lufthansa-Tochter Eurowings, in den aktuellen Verhandlungen Zugeständnisse machen zu müssen. Anderenfalls gebe es »keinen Bestandsschutz. Für keine Gewerkschaft, für keine Belegschaft«. Das sei »die bittere Wahrheit«. In der Krise haben sich die Kräfteverhältnisse zuungunsten der Beschäftigten verschoben. Der Konzern will das nutzen, um die Aufstockung des Kurzarbeitergelds zu drücken und die Personalkosten dauerhaft um 20 Prozent zu senken. Der Staat lässt die 140.000 Beschäftigten im Regen stehen.

Immerhin, auf Dividenden müssen die Aktionäre in diesem Jahr verzichten, und Boni für die Manager sind auch nicht drin. Ein erstes Zugeständnis an die EU? Doch die wollen mehr: Die Airline soll einen Teil ihrer Slots in Frankfurt am Main und München zugunsten von Konkurrenten abgeben, wo sie derzeit einen Marktanteil von rund zwei Dritteln hat. Die Bundesregierung will von Wettbewerb jedoch nichts wissen, sie setzt auf »nationale Champions«. Passend dazu hatte der Flughafenbetreiber Fraport am Dienstag bereits ein Joint Venture mit der Airline angekündigt. Und der Billigflieger Ryanair will rechtliche Schritte einleiten, sollte sich die Lufthansa nicht von Slots trennen. Es sind also noch ein paar Machtproben zu überstehen, bis die »Rettung« amtlich ist.