Kinder in der Warteschleife

Sebastian Gollnow/dp Nicht jedes Kind hat die gleichen Voraussetzungen für das Home Office: Hier ersetzt das Bett den Schreibtisch (Schülerin in Waldenbuch, 26.3.2020)

Über eine Billion Euro Staatshilfen plant die Bundesregierung für private Unternehmen ein. Hunderttausende Schüler aus armen Familien sind indes seit gut zwei Monaten vom digitalen Hausunterricht ausgeschlossen. Um das zu ändern, will der Bund den Ländern eine halbe Milliarde Euro bereitstellen, die das Geld bei Bedarf an die Schulen weiterreichen sollen. Für Harald Thomé vom Erwerbslosenverein Tacheles ist das nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Zudem sei unklar, wie die Schulen das überhaupt umsetzen können. Thomé ruft deshalb Familien im Hartz-IV-Bezug dazu auf, trotzdem die Kostenübernahme für Laptop und Drucker beim Jobcenter zu beantragen, bei Ablehnung zu widersprechen und im Eilverfahren zu klagen.

Nicht allen Betroffenen bleibt aber die Option, sich mit dem Jobcenter anzulegen. Die alleinerziehende 53jährige Monika K. arbeitet bei einem Versandhändler in Haldensleben. In »guten Monaten« mit vielen Überstunden und Samstagsschichten kommt sie auf 1.200 Euro netto, wie sie im Gespräch mit jW berichtet. Damit liegt sie knapp über der Grenze zur Aufstockung mit Hartz IV. K. hat seit mehr als zwei Monaten ein akutes Problem: Ihr 14jähriger Sohn Robin ist Autist und besucht eine Förderschule. Einen Computer besitzt die Kleinfamilie nicht. »Ich habe nicht das technische Know-how, und er kann nicht selbständig arbeiten«, erklärt sie. Die Aufgaben schickt ihnen die Schule päckchenweise per Post. Sie fühlt sich alleingelassen.

K. steckt in der Zwickmühle. Sie muss arbeiten, denn der Versandhandel ist »systemrelevant«. Betreut wird Robin aber nicht, alleine kann sie ihn nicht lassen. Zwei Wochen überbrückte sie mit einer Krankschreibung. Dann ging ihr Resturlaub für 2019 drauf, jetzt ihr neuer Jahresurlaub. Damit ist nun Schluss. »Wenn ich nicht rausfliegen will, muss ich nächste Woche los«, sagt sie. Ab Juni kann Robin zwar wieder in die Schule gehen, aber nur alle 14 Tage je eine Woche. Die Lebenshilfe will ihr eine ehrenamtliche Betreuerin schicken. Mit autistischen Kindern kenne diese sich aber nicht aus. »Mal davon abgesehen, dass mal ein, zwei Wochen keine Aufgaben kommen, dann ein riesiges Paket – und dass ich das selbst gar nicht schaffe, mit ihm den gesamten Stoff durchzugehen«, so K. Robin werde wohl das Schuljahr wiederholen müssen.

Von dem Schulpaket hat K. gehört. Wann und wie das praktisch umgesetzt wird und was sie dafür tun muss, ist ihr aber nicht klar. In den Sternen stehe derzeit noch fast alles, findet auch Thomé. So sollen die Schulen von einem Teil des Geldes digitale Endgeräte selbst anschaffen und entscheiden, wer bedürftig genug ist, um sich eines auszuleihen. Die Eltern müssten somit der Schule ihren sozialen Status offenbaren. Zugleich sollen die Bildungsstätten das Geld dafür nutzen, die digitale Infrastruktur aufzurüsten und Onlinelerninhalte zu erarbeiten. »Es ist unklar, wann die digitalen Geräte bei den Schülern überhaupt ankommen«, mahnte Thomé in einer Mitteilung am Sonntag. Und: »Schon der sogenannte Digitalpakt Schule vom Mai 2019 hatte den Schulen fünf Milliarden Euro versprochen, abgerufen wurden bislang aber nur 20 Millionen.« Das liege an komplizierten Vergaberichtlinien, erklärte er. »Die Vorgaben für das aktuelle Soforthilfeprogramm sind derweil noch nicht einmal bekannt.«

Indes haben sich einige Sozialgerichte bereits auf die Seite benachteiligter Kinder im Hartz-IV-Bezug gestellt. Das jüngste am Montag veröffentlichte Urteil stammt aus Essen. Das Gericht verpflichtete das Jobcenter dazu, einer Gymnasiastin 150 Euro für ein Tablet beizusteuern. Der Verein Tacheles und andere Sozialverbände hatten diese Summe, die über das Bildungspaket fließen soll, bereits als zu gering kritisiert.