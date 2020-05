Auch nach 20 Jahren nicht vergessen

Jugendantifa Prenzlauer Berg Plakatwand zum Gedenken an Dieter Eich im Berliner Ortsteil Prenzlauer Berg (19.5.2020)

Auch zwei Jahrzehnte nach seiner Ermordung haben Antifaschistinnen und Antifaschisten am vergangenen Wochenende in Berlin an Dieter Eich erinnert (siehe jW vom Montag). In der Nacht vom 23. auf den 24. Mai 2000 war der damals 60jährige in seiner Plattenbauwohnung in der Walter-Friedrich-Straße im Berliner Ortsteil Pankow-Buch von einer Gruppe Neonazis erstochen worden.

Seitdem waren es immer wieder außerparlamentarische linke Gruppen wie das lokale Bündnis »Niemand ist vergessen!«, die den Mord mit Demonstrationen, Publikationen und auch eindrucksvollen Kunstprojekten thematisiert haben. Dabei wurde immer wieder klargestellt, dass es sich um keine Gewalttat unter Saufbrüdern handelte, dass die Täter Neonazis waren und die gesellschaftliche Stimmung sowie sozialchauvinistisches Denken derlei Verbrechen möglich machen.

Die Coronapandemie stellte das genannte Bündnis in diesem Jahr vor besondere Herausforderungen bei der Organisierung des Gedenkens. Sein Sprecher Martin Stern erklärte am Montag gegenüber jW: »Eigentlich hatten wir damit gerechnet, dass die Veranstaltung untersagt wird oder, falls nicht, 30 Leute kommen und es wenig Öffentlichkeit gibt.« Doch rund 150 Menschen beteiligten sich am Samstag an den Aktionen in Buch, so an einer Kundgebung und an einem Spaziergang zum ehemaligen Wohnhaus von Dieter Eich mit einer Kranzniederlegung. Zudem wurden bundesweit durch »Niemand ist vergessen!« Gedenkaktionswochen ausgerufen, die noch bis zum 16. Juni laufen. »Wir bekommen täglich Zusendungen. Aus NRW, aus Kiel und viele aus Berlin«, so Stern weiter.

Einige Bildmotive sowie antifaschistische Parolen mit Eichs Namen wurden an Hauswänden angebracht. Es war, so erfährt man aus Gesprächen vor Ort, vor allem die Straßenkampagne der vergangenen Tage, die die meist jungen Aktivisten nach Buch gezogen hat. »Ich wusste bis vor einigen Jahren noch nichts von diesem Mord«, sagt Jona aus Prenzlauer Berg. »Wir haben am Senefelder Platz eine ganze Werbeplakatwand mit Dieter Eichs Gesicht beklebt«, erzählt sie weiter. »Wir nehmen das ernst und sind auch nächstes Jahr dabei.«

Gemäß dem im November 2000 vor dem Berliner Landgericht begonnenen Prozess hatten vier Faschisten die Wohnungseinweihung eines »Kameraden« gefeiert. Dieser war in das Haus gezogen, in dem auch Eich wohnte. Infolge eines Partyexzesses mit Rechtsrock und Alkohol wollten sie losziehen und jemanden »aufklatschen«. Ein geeignetes Opfer schien Dieter Eich. Weil dieser erwerbslos war, galt er ihnen als »Assi« und legitimes Ziel. Sie wussten, dass Eichs Wohnungstür kaputt und somit kein Hindernis war. Zunächst traten und schlugen sie auf den Schlafenden ein, bis dieser bewusstlos war. Um zu verhindern, dass Eich sie anzeigt, gingen sie wenige Stunden später erneut in die Wohnung, um ihn zu töten. Mit einem Jagdmesser stach einer der Neonazis mehrmals in das Herz des Mannes, bis er starb.

Eine »das Leben gefährdende Behandlung« nannte das Gericht im März 2001 den Mord an Dieter Eich in seinem Urteilsspruch. Es sei eine »Verdeckungstat« gewesen, jedoch ohne politisches Motiv, so das Fazit. Auch als im Dezember 2011 nach der Selbstenttarnung des rechtsterroristischen »Nationalsozialistischen Untergrunds« die Linke-Politikerin Marion Seelig im Berliner Abgeordnetenhaus den Senat um eine Bewertung rechter Morde in Berlin bat, fiel dem damaligen Innensenator Frank Henkel (CDU) nichts anderes ein, als diese infame Beurteilung zu wiederholen. Erst 18 Jahre nach der Ermordung Eichs bewirkte eine Studie der Technischen Universität Berlin, dass Dieter Eich und weitere Ermordete aus Berlin offiziell in der Statistik der Bundesregierung zu Opfern rechter Gewalt berücksichtigt werden.