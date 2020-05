DHV juristisch abgewatscht

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) und die IG Metall begrüßten am Montag die gestrige Entscheidung des Landesarbeitsgerichts (LAG) Hamburg, mit der die Tarifunfähigkeit des DHV (Mitglied des Christlichen Gewerkschaftsbundes) festgestellt wird:

»Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt im Kampf gegen die Ausweitung von ›Billigtarifen‹«, erklärte die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Andrea Kocsis. Jörg Hofmann, Erster Vorsitzender der IG Metall: »Die IG Metall begrüßt den Beschluss des LAG Hamburg. Damit wird die Tarifautonomie gestärkt und Gefälligkeitstarifverträgen der Boden entzogen. Die Tarifverträge der IG Metall erfahren durch das Urteil eine Aufwertung. Tarifverträge sind kein Selbstzweck. Sie werden von den Mitgliedern erstritten und setzen die Messlatte für die Umverteilung in den Unternehmen. Sie zu unterbieten bedeutet, den Beschäftigten Geld vorzuenthalten.« DHV kann damit keine Tarifverträge mehr wirksam abschließen (Aktenzeichen: 5 TaBV 15/18). Bei einer Vereinigung, die keinerlei relevante Verankerung unter Beschäftigten habe, sei es absurd, wenn diese sich anmaßt, in deren Interesse sprechen zu können, und Tarifverträge abschließt.

»Ein Tarifvertragssystem kann nur dann funktionieren und die Tarifautonomie, wie sie im Grundgesetz vorgesehen ist, nur dann wirklich gelebt werden, wenn Tarifverhandlungen auf Augenhöhe stattfinden. Nur so können Arbeitnehmerinteressen auch durchgesetzt werden«, betonte Kocsis. Nach Auffassung des LAG ist DHV trotz der von ihm abgeschlossenen Tarifverträge keine Gewerkschaft, da ihm die Mächtigkeit fehle. Gewerkschaften müssen aber, wenn sie tariffähig sein wollen, über die notwendige Durchsetzungskraft verfügen. DHV hatte in der Vergangenheit viele Gefälligkeitstarifverträge zu Lasten der Beschäftigten abgeschlossen. »Wir fühlen uns in unserer Rechtsauffassung durch das LAG in vollem Umfang bestätigt. Diese Entscheidung verbessert die rechtliche und vor allem finanzielle Situation der Beschäftigten in einem großen Teil der Dienstleistungsbranchen, einschließlich der Leiharbeit«, betonte Kocsis.

Laut Medienberichten erwägt die US-Regierung, den ersten Atomwaffentest seit 1992 durchzuführen. ICAN Deutschland verurteilte am Montag diese Überlegung und warnte vor unverantwortlichem Handeln:

»Nach der Modernisierung der Atomwaffenarsenale und der Aufkündigung mehrerer internationaler Abkommen ist die Erwägung, einen Atomwaffentest durchzuführen, eine neue Stufe der nuklearen Eskalation,« sagt Florian Eblenkamp, Vorstandsmitglied von ICAN Deutschland. »Diese Überlegung zeigt, wie konkret die Gefahr ist, die von Atomwaffen ausgeht, und wie schnell sich die Welt wieder in einer Eskalationsspirale befinden kann.« Noch heute leiden insbesondere indigene Bevölkerungen in der Nähe ehemaliger Testgebiete an den Langzeitfolgen von über 2.000 Atomwaffentests. »Durch den Test einer Atombombe würden die Initiativen zur Vermeidung eines neuen kalten Krieges zum Erliegen kommen und auch die letzten noch verbliebenen internationalen Verträge zur nuklearen Abrüstung erodieren«, so Eblenkamp weiter. (…) Jakob Brochhaus, Vorstandsmitglied von ICAN Deutschland, ergänzt: »Mit einer Wiederaufnahme von Atomwaffentests würden die Vereinigten Staaten nicht im Sinne des von ihnen unterzeichneten, aber noch nicht ratifizierten Kernwaffenteststoppvertrages handeln.« (…)