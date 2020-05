Schuldausschluss per Gesetz

Slawomir Kaminski/Agencja Gazeta via REUTERS Hält im Skandal seinem Minister die Stange: PiS-Chef Jaroslaw Kaczynski im Parlament in Warschau (16.4.2020)

Man hätte ahnen können, dass da noch etwas kommen musste. Als die polnische Regierung Ende März ihr erstes »Pandemiepaket« verabschiedete, wurde im letzten Moment noch ein Paragraph eingeschoben: Bei staatlichen Maßnahmen, die dem Schutz vor der Pandemie dienten, sei die Anwendung zweier Paragraphen des Strafgesetzbuchs ausgeschlossen, und zwar der Bestimmungen gegen Amtsmissbrauch und Untreue. Initiator der Ergänzung war der stellvertretende Gesundheitsminister Janusz Cieszynski.

Der Mann hatte wenige Tage zuvor, in der panischen Atmosphäre der ersten Restriktionen, einen besonderen Deal eingefädelt. Wie die Gazeta Wyborcza am 12. Mai enthüllte, hatte sich am 16. März – die Grenzen waren seit zwei Tagen geschlossen, die Regierung suchte händeringend nach Schutzmasken für Ärzte, Pflegepersonal und Polizei – bei Cieszynski ein Mann gemeldet, dessen Namen polnische Medien als Lukasz G. angeben (dass nur das Kürzel genannt wird, verlangt das polnische Presserecht für Verdächtige vor ihrer Verurteilung). Von Beruf ist er Skilehrer und Pensionsbesitzer in Zakopane, dem »polnischen Garmisch«. Er berief sich demnach auf seine Bekanntschaft mit Marcin Szumowski, dem Bruder von Cieszynskis Chef, Gesundheitsminister Lukasz Szumowski. Die Brüder hatten gelegentlich in G.s Pension übernachtet, Skistunden bei ihm genommen und waren mit ihm Rennen gefahren.

Nun hatte G. etwas anderes anzubieten als Zimmer mit Bergblick: nämlich 500.000 Gesichtsmasken aus der Ukraine und China. Am nächsten Tag wurde er ins Ministerium eingeladen, der Vertrag mit der am Vortag gegründeten Firma von Frau G. wurde umgehend unterzeichnet, trotz eines absolut überhöhten Preises. G. kassierte 5,5 Millionen Zloty, umgerechnet etwa 1,2 Millionen Euro, für gut 100.000 Masken. Wie sich nach Empfang herausstellte, fehlten ihnen die erforderlichen Qualitätsnachweise.

Aber lange konnte sich das Ehepaar G. des großen Geldes nicht freuen. Im April begann das polnische »Zentrale Antikorruptionsbüro« (CBA), die Anschaffungen des Ministeriums zu überprüfen. Anfang Mai bestellte Vizeminister Cieszynski G. ein, wies ihn auf die Mängel hin und forderte die Rückzahlung des Geldes. Laut Berichten redete der Vizeminister auf G. ein: Das Ministerium verstehe, dass er Geld verdienen wolle, und möchte außerdem einen Skandal vermeiden; er möge sich doch bitte einsichtig zeigen. G. blieb stur, nach mehrwöchigem Zögern erstattete das Ministerium inzwischen Strafanzeige.

Die Geschichte war aber tatsächlich offenkundig nur die Spitze eines Eisbergs undurchsichtiger Geschäfte Szumowskis, seiner Frau und seines Bruders. Vermutlich hatte das CBA der Wyborcza die Abhörprotokolle, auf denen die Story beruhte, zugespielt, um die Ministeriumsspitze zu warnen, dass da noch mehr im Busch sei.

Inzwischen wurde durch Recherchen des Portals oko.press und des Magazins Polityka bekannt, dass Szumowski und seine Ehefrau Geschäfte mit dem mutmaßlichen Anlagebetrüger Daniel O. gemacht hatten. Dieser O. hatte sich darauf spezialisiert, in der nordostpolnischen Stadt Suwalki von reichen Privatanlegern Geld einzusammeln, auf das er weit überdurchschnittliche Zinsen versprach. Es wurde nie zurückgezahlt, auch die Zinsen blieben aus. Aber seltsamerweise kam es kaum zu Klagen geprellter Kunden. Vermutlich deshalb, weil diese Fragen der Behörden nach der Herkunft des bei O. investierten Geldes – insgesamt nach Vermutungen der Staatsanwaltschaft mindestens 600 Millionen Zloty, umgerechnet etwa 133 Millionen Euro – vermeiden wollten. Szumowski aber wollte sich aus dem von O. eingesammelten mutmaßlichen Schwarzgeld eine Herzklinik – er ist von Beruf Herzchirurg – in einem unterversorgten Winkel Polens bauen, diese durch Aufträge des staatlichen Gesundheitsfonds NFZ finanzieren und den Gesellschaften O.s Mieteinnahmen generieren. Man kann es auch Geldwäsche nennen. Szumowski erklärt, er habe nicht gewusst – aber auch nicht gefragt –, woher O. das Geld für seine Investitionen – zu denen es übrigens letztlich nicht kam – gehabt habe. Erstaunlich, da er beziehungsweise später seine Frau in den Geschäftsführungen der entsprechenden GmbH saßen.

Und diese Geschäftsverbindung zu einem seit 2018 in U-Haft sitzenden Partner ist immer noch nicht alles. Es gab auch noch den überteuerten Einkauf von Beatmungsgeräten durch das Gesundheitsministerium über eine Lubliner Firma als Zwischenhändler; deren Inhaber ist als illegaler Waffenhändler notorisch. Die jüngste Enthüllung besagt, dass Szumowskis Bruder zu Vorzugskonditionen insgesamt umgerechnet zehn Millionen Euro Zuschüsse des dem Wissenschaftsministerium – wo Lukasz Szumowski damals Staatssekretär war – unterstehenden »Staatlichen Forschungs- und Entwicklungszentrums« für die Entwicklung neuer Medikamente erhalten habe.

Szumowski-Bruder Marcin habe dabei praktischerweise gleich seine eigenen Projekte evaluieren dürfen. Eine Untersuchung des Rechnungshofs beschrieb es diskret: Der »Verdacht eines Interessenkonflikts« sei »nicht ausgeschlossen«. Regierungschef Mateusz Morawiecki blieb von all dem unbeeindruckt. Szumowski habe »den höchsten Orden verdient, den man sich vorstellen kann«, erklärte er vergangene Woche. Auch PiS-Chef Jaroslaw Kaczynski stärkt ihm – einstweilen – den Rücken.