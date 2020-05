Nachschlag: Brief ans RKI

Michele Tantussi/REUTERS

Die Zusammenarbeit von sogenannten Datenjournalisten mit dem Robert-Koch-Institut (RKI) als zentralem Beobachter des Infektionsgeschehens in Deutschland verläuft offenbar nicht reibungslos. Jetzt hat eine Gruppe von ihnen einen Brief an das RKI geschrieben. Sie beklagen, dass Anfragen an das Institut nur teilweise oder gar nicht beantwortet worden sind, und fordern eine Änderung der Form, in der Daten zur Verfügung gestellt werden. Es geht um einfachere Verwertbarkeit, aber auch um mehr Details zu Genesenen, Todesfällen, betroffenen Altersgruppen usw. Über die Initiative berichtete am Sonnabend das »Medienmagazin« von Radio eins. Der Brief ist unter netzpolitik.org nachzulesen. Detaillierter über das Infektionsgeschehen informiert zu werden, sollte im Interesse aller sein. Vielleicht gelingt es so, denjenigen, die Medien aktuell gern pauschal der Täuschung bezichtigen, den Wind aus den Segeln zu nehmen. (mis)