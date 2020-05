jW

Bewährte Planung

Zu jW vom 16./17.5.: »Katalysator Corona«

Der Artikel ist eine hervorragende Analyse zu »Corona«, wie sie jedem Bürger (…) zur Kenntnis gegeben werden müsste (…). Wird doch den Bürgern politischer Blödsinn eingehämmert, der sie in der Grundfrage – wie geht es weiter, wer zahlt die Kosten usw. – zum Schweigen bringen soll. So wird Tag für Tag von der »Coronakrise« gesprochen, obwohl es sich um eine Epidemie und außerdem um eine Wirtschaftskrise des kapitalistischen Systems handelt, die mit großen politischen Auswirkungen verbunden ist. Neu ist auch, dass seit Monaten jeden Tag von Plänen und der Planung der Regierung gesprochen wird, obwohl in Anbetracht der sozialistischen DDR Planung als kommunistisches Unwort verdammt und verächtlich gemacht worden ist, wie auch der tägliche Ruf nach dem Staat ganz und gar nicht der sogenannten freien und demokratischen Ordnung entspricht. Nur zeigen sich die Planungen in der EU unter den Bedingungen des Privatkapitals und des Strebens nach Maximalprofit letztlich als unwirksam, und die Bürger werden – ob sie wollen oder nicht – der grauenvollen Anarchie des Kapitalismus ausgeliefert sein und alle Lasten zu tragen haben. Offensichtlich dämmert es – was verschwiegen wird –, dass sich die sozialistische Planwirtschaft in China, Kuba und Vietnam hervorragend bewährt. Plötzlich müssen die Bürger in den USA und den »reichen« Ländern Europas auf den Markt mit dem glänzenden Tand und Tinnef verzichten, der in der DDR sowieso nicht für notwendig erachtet worden ist. So unwirklich es klingt, in der Not greift das Kapital nach dem kommunistischen Rettungsanker mit (…) zentralplanerischen Mitteln. Es ist zu hoffen, dass die Arbeiterklasse zumindest Europas aus dem Desaster »Corona« Schlussfolgerungen zieht, die Verantwortung des Kapitals erkennt und die grundlegende Umgestaltung der Gesellschaftsordnung in Angriff nimmt.

Gerhard Ulbrich, per E-Mail

Richtig gehandelt

Zu jW vom 16./17.5.: »Katalysator Corona«

Sehr informativer Beitrag zur Einschätzung der Wirkung der Pandemie auf den globalen Kapitalismus. (…) Die »Coronarebellen« beschauen ihren Bauchnabel und bejammern die aufgeschobene Mallorca-Reise als Entzug eines Grundrechts. Ich habe wie Angela Merkel Physik studiert und stimme, seit sie Kanzlerin ist, zum ersten Mal mit ihr überein. Zum ersten Mal hat sie sich nicht den Interessen des Kapitals unterworfen, sondern naturwissenschaftlichen Erwägungen Vorrang gegeben. Damit war sie erfolgreich. Das Robert-Koch-Institut hat nur Fallzahlen veröffentlicht, die von den Gesundheitsämtern gemeldet wurden. Daraus ergab sich ein exponentielles Wachstum. Das sprengt jedes Gesundheitssystem. Dieser Trend wurde durch Maßnahmen gebrochen. Was ist daran kritikwürdig?

Wolfgang Doster, per E-Mail

Böse Erinnerungen

Zu jW vom 19.5.: »Kalbitz bleibt AfD-Fraktionsmitglied«

Neben »Corona« in diesen Tagen keine Bildnachrichten, keine Wortnachrichten ohne ihn: Andreas Kalbitz. Aber so schön ist er wirklich nicht. Im Gegenteil. Ein selbstherrlicher Rechter mit dunkler Vergangenheit, militärischer Ausbildung, der sich im Osten Deutschlands niedergelassen hat. Wo liegen die Qualitäten dieses Mannes, dass die öffentliche Meinung über Tage mit ihm leben muss? Reichen nicht an einem Abend die Gesichter von Alice Weidel und Alexander Gauland, um nachzudenken? Was zu erwarten ist, ist doch bekannt. Haben wir die 1930er Jahre schon vergessen? Was soll dieses Spektakel?

Atti Griebel, Berlin

Kleine Schritte

Zu jW vom 19.5.: »Wohin treibt Die Linke?«

Als links tickender Normalbürger (…) kann ich mich über die Frage, warum Die Linke nicht in die Kerbe der offen geäußerten Systemkritik haue und mit einem sozialistischen Aktionsprogramm antworte, nur wundern. Denn die Antwort darauf, warum sie das nicht tut, liegt doch auf der Hand: Kaum jemand in diesem Land will Sozialismus. Der Begriff ist – ebenso wie das Wort »Genosse« – vollkommen desavouiert, ein No-Go. Sobald dieses Wort fällt, gehen überall die Klappen runter. Dann wird mitleidig gelächelt, sich umgedreht, das Gespräch ist beendet. Die politische Entwicklung zeigt doch, dass sich größere Teile der Bevölkerung eher nach rechts als nach links orientieren (die Zuwächse der Grünen sprechen nicht dagegen). Wenn Revolution, dann wohl von rechts statt von links. (…) Mag sein, dass Sozialisten recht haben mit dem, was sie wollen. Aber was heißt das schon. Recht haben und recht bekommen sind zwei Paar Schuhe. Ohne Taktik und Opportunismus kein Erfolg. Ohne Erfolg kein Einfluss, ohne Einfluss keine Gestaltungsmöglichkeiten, ohne Gestaltungsmöglichkeiten nichts als Donquichotterie. (…) Lieber in kleinen und kleinsten Schritten zusammen mit vielversprechenden Partnern wie den Grünen mitgestalten als rechthaberisch, besserwisserisch und prophetisch den Rufer in der Wüste spielen, der von allen ignoriert wird.

Jürgen Harms, per E-Mail

Totalversagen

Zu jW vom 19.5.: »Kompatibel nach rechts«

»Kompatibel nach rechts« (seien die »Hygienedemos«; jW) – ja! Aber warum? Weil die »Linke« total versagt, wenn es um die Machtfrage geht. Oder ist es vielleicht keine ernstzunehmende Angelegenheit, kritisch danach zu fragen, welche Personen auf dieser Welt welches obszöne Ausmaß an Privatvermögen ihr eigen nennen, wie und auf wessen Kosten sie zu diesem gekommen sind, welche Macht von ihnen und ihrem gigantischen Reichtum ausgeht und für welche Ziele sie diesen wie einsetzen? Wenn solche planetaren Bedrohungen für die Souveränität der Völker, für den Weltfrieden sowie den Fortbestand der Demokratie selbst von einer jW in bourgeoiser Mainstreammanier reflexartig gleich als Verschwörungsphantasien stigmatisiert und tabuisiert werden, habe ich wohl den Klassenbegriff bislang noch nicht so richtig verstanden.

Reinhard Hopp, per E-Mail