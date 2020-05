Barfuß am Schlagzeug

Klaus Selmke, Schlagzeuger der Berliner Band City (»Am Fenster«), ist am Freitag an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben. Selmke war Gründungsmitglied der DDR-Rockband um Sänger Toni Krahl, die zeitweise mit dem Slogan »Ohne Bass und ohne Haare – mit City durch die 80er Jahre!« für sich warb. In der 48jährigen Bandgeschichte ist Selmke vorzugsweise barfuß aufgetreten. (dpa/jW)