Bis die Sonne aufging

Als Erfinder der als »Frankfurter« bekannten Würstchen gilt Johann Georg Lahner, der in den siebziger Jahren des 18. Jahrhunderts in Franken geboren wurde, gegen Ende jenes Jahrhunderts eine Lehre als Fleischer in Frankfurt am Main absolvierte und sich schließlich um 1800 nach Wien aufmachte, um dort seinem Lehrberuf nachzugehen. Dort stellte er – so die einschlägige Legende – auf Basis des in Frankfurt erlernten Rezeptes seine »Frankfurter« her. Eine bis heute beispiellose Erfolgsgeschichte: So gut wie jedes Kaffeehaus, jedes Beisl in Wien serviert »Frankfurter«.

Treffen Deutsche und Wiener (Menschen) in Wien in einem Kaffee- oder Gasthaus aufeinander, kommen sie unweigerlich auf den Umstand zu sprechen, dass die »Frankfurter« (Würstchen) in Wien eben so heißen, in den meisten Städten Deutschlands – und oftmals sogar in Frankfurt selbst – aber »Wiener«. Verwirrend fürwahr. Noch nicht einmal die meisten Wiener Gastronomen, die »Frankfurter« im Angebot haben, wissen darauf eine Antwort zu geben und zucken, charmant-wienerisch zwar, aber letztlich doch mit den Achseln. Der aus Frankfurt stammende Autor dieses Textes höchstselbst wurde einstens, zunächst als Zeuge, eines diesbezüglichen Vorgangs teilhaftig.

In einem der besagten Gasthäuser hatte dieser Schreiberling zunächst ein vorzügliches »Hirn mit Ei«, dazu und im Anschluss einige Seiterln Bier und obendrein einen großen Obstler zu sich genommen, als sich eine offenkundig aus Deutschen und Österreichern bestehende Gruppe am Nebentisch niederließ. Bereits rasch nach Inempfangnahme der Speisekarte entspann sich das oben bereits skizzierte Gespräch: »Warum heißen eigentlich in Wien die ›Frankfurter‹ ›Frankfurter‹, in Frankfurt aber ›Wiener‹?« Es folgten allerlei Mutmaßungen und Spekulationen. Auch die der Klärung wegen hinzugezogene Kellnerin wusste nichts Verlässliches beizutragen. Ratlosigkeit griff messbar um sich. Da schlug die Stunde des bereits ungeduldig auf seinem Stuhl (wienerisch: Sessel) hin und her rutschenden Frankfurters, der – dem Zufall sei Dank – diese Thematik betreffend einen auskömmlichen Sachverstand für sich in Anspruch nehmen kann, hatte er sich doch einige Jahre zuvor, zwecks Vorbereitung eines Wien-Besuches, explizit diese Frage gestellt und einen ausgewiesenen Fachmann im dafür zuständigen Dezernat der Stadt Frankfurt fernmündlich befragt. Um es kurz und nicht zu kompliziert zu machen: In Deutschland ist der Begriff »Frankfurter« als Herkunftsbezeichnung geschützt. Allein im sogenannten Wirtschaftsraum Frankfurt nach einem speziellen Rezept und Verarbeitungsverfahren hergestellte Würste dürfen so heißen, in München oder Castrop-Rauxel gefertigt dagegen nicht. Dort kommen sie entweder als Würste »Frankfurter Art« oder eben als »Wiener« – nach dem Ort des mutmaßlichen seinerzeitigen Erfindens – in die Wursttheken oder, in Dosen oder Schraubgläser gesteckt, in die Supermarktregale. In Österreich wiederum gilt dieses deutsche Regelwerk aber nicht; hier gibt es »Frankfurter« nur als Gattungsbezeichnung. Somit steht dort der freien Begriffsverwendung keine geographisch geschützte Herkunftsbezeichnung entgegen.

Gar nicht zimperlich ergriff also der diesbezüglich Sachverständige die Möglichkeit beim Schopfe und mischte sich in das Gespräch am Nachbartische ein. Ob er denn bitte Aufklärung betreiben dürfe, um die greifbare Hilflosigkeit zu beenden, fragte er. Es wurde ihm bereitwillig und gastfreundschaftlich gewährt, was in Wiener Tschocherln nicht als selbstverständlich betrachtet werden kann, ist doch das »goldene Wiener Herz« für Nichtwiener bisweilen in hohem Maße gewöhnungsbedürftig. Es entwickelte sich, nachdem der Unterschied zwischen Herkunfts- und Gattungsbezeichnung und der sich daraus ergebenden Erfordernisse vs. Möglichkeiten geklärt waren, ein herzliches Gespräch über dies, jenes und schließlich über mehr oder weniger populäre Musik, ein Thema, das der Frankfurter dadurch befeuert hatte, dass er an diesem Abend ein T-Shirt einer mäßig bekannten US-amerikanischen Punkrockband trug. Einer der Anwesenden gab sich nun nämlich als ausgewiesene, im Populärmusikalischen gut vertraute (und sogar vertaute) Fachkraft zu erkennen, der überdies Freund- und Bekanntschaften zu Frankfurter Personen gleichen Interesses pflegte. Ob er denn nicht zufällig den A. oder sogar den W. kenne, wurde der T-Shirt-Träger gefragt. Und ob, antwortete dieser, seit »zig« Jahren und sehr gut sogar! Zurückfragend, dann müsse der andere doch sicher auch den F. kennen, erhielt er die nun kaum noch überraschende Replik, dass das »selbstverständlich« der Fall sei. Man habe sich gerade letztlich noch bei einem Festival in England getroffen. Sachen gibt’s. Und damit nicht genug: Fachsimpelnd und natürlich auch etwas angeberisch, wer zuletzt auf welchem Konzert gewesen sei, machte der hiesige Zeilenschinder öffentlich, ein Reunionkonzert der seines Erachtens legendären Band Hellcats aus Memphis (Tennessee) besucht zu haben. Diese waren nämlich in den Achtzigern des letzten Jahrhunderts aus dem Umfeld des von ihm höchstverehrten, noch weit legendäreren Musikers Tav Falco (nicht zu verwechseln natürlich mit Hans Hölzel alias Falco) hervorgegangen – ob dieser denn den Anwesenden vielleicht etwas sage?

Man muss ja bekanntlich mit allem rechnen, und so wurde es langsam wirklich bunter als bunt: Triumphierend wurde ein Smartphone gezückt, schwupps eine Videodatei geöffnet, die – wer glaubt’s – ein privates Konzert Tav Falcos zeigte, welches kurze Zeit zuvor im Wohnzimmer (!) des in Wien lebenden Musikkundigen vom Nachbartische stattgefunden habe. Tav Falco lebe nämlich (was der Frankfurter natürlich wusste) in Wien, und zwar im gerade gegenüber dem Beisl des Geschehens liegenden Gemeindebezirk. Jetzt waren alle restlos bedient, die Bedienung bedeutete uns, dass nun Sperrstunde sei und wir unsere Gespräche über Tav Falco woanders fortzuführen hätten. Was angesichts der mittlerweile weit über 40 Jahre andauernden Schaffensperiode des (in der Hauptsache) Musikers, aber auch Fotografen, Filmemachers und Schauspielers nicht zu knapp geschah. Da wurde erst diese, dann jene »überragende« Veröffentlichung erwähnt, gelobt oder gar in den allerhöchsten Tönen gepriesen, bis die Sonne aufging. So wie es eben geht, wenn Tav -Falco-Bewunderer auf Tav-Falco-Bewunderer treffen.

Dieser völlig zurecht verehrte Tav Falco, der große Charmeur und Monsieur des Underground-/Trash-Roots’n’Rolls, der niemals ein Star wurde (was ihn vermutlich nicht sonderlich bekümmert; genausowenig wie die Tatsache, dass er in diesem Text, der ihm – und nur ihm – zum Ruhme gereichen soll, fast gar nicht, und dann auch erst zum Schluss, erwähnt wird) – wird heute 75! Habe die Ehrfurcht!