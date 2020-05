Raus aus dem Patt

REUTERS US-Test 1953 in Nevada. Nach dem Willen Washingtons könnte es derartige Explosionen bald wieder geben

Die offizielle Lesart der NATO lautet: Atomwaffen seien vielleicht unschön und jedenfalls teuer, aber doch eine Lebensversicherung. Denn die durch sie bewirkte Abschreckung habe letztlich den Frieden auf der Nordhalbkugel gesichert. Das geht an einem unscheinbaren Detail vorbei: Die USA sind bisher der einzige Staat, der Atomwaffen tatsächlich eingesetzt hat.

Es war letztlich 1945 ein Wettlauf gegen die Zeit: Wäre die Rote Armee nicht so erfolgreich in ihrem Sturm auf Berlin gewesen, hätte sich Nazideutschland wohl länger als bis zum Mai gehalten; als die Bombe im Juli 1945 einsatzbereit war, hatte der Gegner, für den sie ursprünglich geplant war, schon kapituliert. So wurden die Einwohner Japans Opfer des Verbrechens. Und der Sowjetunion wurde sie in Potsdam als Erpressungsmittel präsentiert. Dass die UdSSR über die neue Waffe relativ schnell danach auch verfügte, hat weitere derartige Einsätze verhindert, weil das Risiko eines Gegenschlags für die USA zu groß war.

Den Kalten Krieg hat die atomare Abschreckung nicht verhindert. Im Gegenteil: Beide Supermächte versuchten, aus dem atomaren Patt herauszukommen. Dass dabei Unsummen verschleudert wurden, stimmt. Aber die Gegenrechnung, wie viele Schulen, Malariakliniken und andere wichtige Dinge man mit dem Geld statt dessen hätte finanzieren können, stimmt trotzdem nicht. Denn die staatliche Selbsterhaltung steht immer vor eventuellen »Friedensdividenden«. In der späten Sowjetunion fraß der Rüstungswettlauf allerdings 40 Prozent des Sozialprodukts auf, so dass von Selbsterhaltung keine Rede mehr sein konnte.

Knapp 2.000 Atomtests haben die UdSSR und die USA seit dem Zweiten Weltkrieg vorgenommen. Heute bräuchte Russland die einst als Testgelände genutzte Eismeerinsel Nowaja Semlja wieder für die militärische Kontrolle der Arktis und muss sie erst aufwändig dekontaminieren, bevor sich dort Soldaten auf Dauer aufhalten können. Überlegungen der US-Administration, erstmals seit 28 Jahren einen Atomtest durchzuführen, dienen nicht primär der Erprobung neuer Waffentechnologien. Sie dienen der Demonstration: Wir haben es getan, und wir tun es wieder, wenn wir es wollen.

Washington will aus dem atomaren Patt heraus, um die Atomdrohung wieder handhabbar zu machen. Das ist das Gegenteil der russischen Doktrin: Sie besagt, dass Russland sich den Einsatz seiner Atomwaffen bei jeder Gefährdung seiner staatlichen Existenz vorbehält. Was klingt wie die Drohung mit dem »großen Knüppel«, ist aber eben nicht aggressiv wie die »Smart Nukes« der USA. Moskau ist mit seiner Strategie bestrebt, gegenüber den USA die Drohung mit gegenseitiger Vernichtung aufrechtzuerhalten. Gegenseitiger. Um Washington genau das »auszureden«, was es immerhin zweimal bereits getan hat: Die Bomben, die es gebaut hat, auch einzusetzen.