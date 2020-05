Ramelow hebt Maßnahmen auf

Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa Thüringens Landesvater Bodo Ramelow (Die Linke) am 13. Mai – noch vorbildlich mit Maske

Im hessischen Frankfurt am Main haben sich nach einer Information des Landesgesundheitsministers vom Sonntag mehr als 100 Menschen im Zusammenhang mit einem Gottesdienst mit dem Coronavirus infiziert. Dagegen sieht Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) die Lage in seinem Bundesland als entspannt genug an, um allgemeine Schutzmaßnahmen gegen die Pandemie ab dem 6. Juni aufzuheben. »Das Motto soll lauten: Von Ver- zu Geboten, von staatlichem Zwang hin zu selbstverantwortetem Maßhalten«, sagte Ramelow gegenüber Bild am Sonntag (BamS). Von 2,16 Millionen Thüringern seien zur Zeit nur 255 infiziert, hatte er am Sonnabend auf seinem Twitter-Kanal erläutert – dabei handelt es sich zwar nur um die nachgewiesenen Infektionen. Allerdings konnte Ramelow darauf verweisen, dass die Belastung der Kliniken bis dato geringer war als befürchtet. »Von den 1.002 intensivmedizinischen Betten in unseren 37 Krankenhäusern sind gerade einmal 37 mit Covid-19-Patienten belegt.« 13 dieser Kranken werden beatmet. »Wir sind also auch weiterhin vorbereitet«, erklärte Ramelow.

Die bisherigen Regelungen seien im März auf der Grundlage von Schätzungen über rund 60.000 Infizierte beschlossen worden, sagte er laut BamS. »Der Erfolg gibt uns mit den harten Maßnahmen recht, zwingt uns nun aber auch zu realistischen Konsequenzen und zum Handeln«, sagte Ramelow. Statt allgemeiner Auflagen für Mundschutz, Mindestabstand und Kontaktbeschränkungen soll es in Thüringen künftig nur noch lokale Einschränkungen geben, wenn in einer Region eine bestimmte Infektionsrate überschritten wird.

Ein solcher »Hotspot« wurde zuletzt in Hessen ausgemacht. Nach einem Gottesdienst in Frankfurt am Main in einer Baptistengemeinde vor rund zwei Wochen hätten sich dort mindestens 107 Menschen mit dem Virus infiziert, teilte Hessens Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) am Sonntag mit.

Bundesweit waren von Anfang des Jahres bis Sonntag nachmittag mehr als 178.500 Infektionen registriert worden, mehr als 159.000 Betroffene gelten aber bereits als genesen. Mindestens 8.251 sind bundesweit an dem Virus gestorben. Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presseagentur hervor.

Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach hält das Vorgehen Thüringens für falsch: »Wir haben keine Neuigkeiten in bezug auf die Gefährlichkeit des Virus«, sagte Lauterbach am Sonntag der Saarbrücker Zeitung. (dpa/jW)