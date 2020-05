Niemand ist vergessen

privat

Im Gedenken an die Opfer rechter Gewalt erinnerten am Sonnabend rund 150 Antifaschisten in Berlin-Buch an den vor 20 Jahren von vier Neonazis ermordeten Dieter Eich. Der erwerbslose Eich war am 24. Mai 2000 in seiner Wohnung erstochen worden, den Faschisten galt er als »lebensunwert«. Vor Gericht war die Tat weder als Mord noch als politisch motiviert eingestuft worden. Die Gedenkwochen dauern bis zum 16. Juni 2020, die Kampagne erinnert zudem an viele weitere Opfer faschistischer und rassistischer Gewalt. Mehr Informationen: http://berlin.niemandistvergessen.net (jW)