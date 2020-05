Nachschlag: Elefant im Raum

Boris Roessler/dpa Pleite? Kein Problem! Eine Spielbank namens Staat hilft gerne weiter, damit die Renditen wieder fließen ...

Die Bundesregierung rettet die Lufthansa mit einem Milliardenbetrag, der den Börsenwert des Unternehmens um ein Mehrfaches übersteigt. Gleichzeitig verzichtet sie darauf, im Gegenzug Mitspracherechte einzufordern. So besteht sie nicht einmal auf einer Sperrminorität als Anteilseigner des Konzerns. Das aber muss man dem gemeinen Steuerzahler erst einmal erklären. Schließlich hat er die Zeche zu bezahlen. Also griff der Deutschlandfunk zum Telefon und sprach am Freitag morgen mit Joachim Pfeiffer, dem wirtschaftspolitischen Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag. Der zeigte sich verblüfft ob der Frage, wie man denn auf die Idee komme, einen Konzern mit öffentlichem Geld zu alimentieren, ohne dafür als Gegenleistung etwa mehr Nachhaltigkeit zu verlangen. Barsch wies der CDU-Politiker die Vorstellung zurück, der Staat könne der Wirtschaft Ratschläge erteilen, geschweige denn sie lenken. Das habe doch – die DDR gezeigt, so sein Totschlagargument, das einfach so im Raum stehenblieb. (jt)