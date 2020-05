Flugzeugabsturz im Süden Pakistans

Islamabad. Im Süden Pakistans ist am Freitag ein Flugzeug mit 107 Menschen an Bord abgestürzt. Die Maschine startete in Lahore und prallte in der Nähe der größten pakistanischen Stadt Karatschi, wenige Minuten vor der Landung, in einem Wohngebiet auf. Bis jW-Redaktionsschluss wurden elf Todesopfer gezählt. Für die Stadt Karatschi wurde der Notstand ausgerufen. Der Absturz passierte nur eine Woche nach der Entscheidung der Behörden, den Flugverkehr im Inland wieder aufzunehmen. (dpa/jW)