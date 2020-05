Athen verlängert Ausgangssperre in Lagern

Athen. Die griechische Regierung hat die Coronaausgangssperre für die Flüchtlingslager im Land bis zum 7. Juni verlängert. Die Ministerien für Zivilschutz, Gesundheit und Migration hätten die Verlängerung der vor zwei Monaten verhängten Ausgangssperre vereinbart, teilten diese am Donnerstag in einer kurzen Erklärung ohne Erläuterung der Gründe mit. In den überfüllten Flüchtlingslagern auf den nahe der Türkei gelegenen griechischen Ägäisinseln, wo mehr als 38.000 statt der vorgesehenen 6.100 Flüchtlinge leben, wurden bislang keine Infektionen festgestellt. (AFP/jW)