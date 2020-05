Handelsverband: Geringe Kundenfrequenz

Berlin. Trotz offener Geschäfte ist die Kauflaune bei Verbrauchern in der Coronakrise aus Sicht des Handelsverbands Deutschland (HDE) noch lange nicht zurückgekehrt. »Es werden nur Bedarfskäufe getätigt, mehr nicht«, teilte Hauptgeschäftsführer Stefan Genth am Freitag mit. »Der Einzelhandel leidet nach wie vor massiv an schwachen Umsätzen und unter geringen Kundenfrequenzen.« (dpa/jW)