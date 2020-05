Immobilienkonzerne sprechen über Fusion

Düsseldorf. Die Immobilienkonzerne LEG und TAG wollen fusionieren. Der LEG-Vorstand bestätigte am Freitag entsprechende Gespräche. Der Mitteilung zufolge sollen TAG-Aktionäre ihre Papiere in LEG-Aktien tauschen. Derzeit sei aber ungewiss, ob eine Einigung vereinbart werde. Die Immobilien-AG TAG ist derzeit an der Börse gut drei Milliarden Euro wert, die Aktiengesellschaft LEG rund 7,7 Milliarden Euro. Das Manager-Magazin hatte zuvor über die Gespräche berichtet. Mit dem Zusammenschluss würde die LEG formal den Rückstand zu den beiden Branchengrößen »Vonovia« und »Deutsche Wohnen« verkürzen und Wohnungsbestände außerhalb des bisherigen Stammgebiets erwerben. (dpa/jW)