Türkei: Angriff auf kurdische Frauenbewegung

Diyarbakir. In der Türkei sind am Freitag mehrere Aktivistinnen der kurdischen Frauenbewegung festgenommen worden. Die Polizei durchsuchte zahlreiche Wohnungen und die Räume der Frauenvereinigung »Rosa«. Unter den Festgenommenen befinden sich die Gründerin der Bewegung Freier Frauen (TJA), Ayla Akat Ata, die Vorsitzende des Frauenvereins »Rosa«, Adalet Kaya, sowie mehrere Politikerinnen der linken Demokratischen Partei der Völker (HDP). Die Festnahmen erfolgten kurz vor der Einbringung eines Gesetzentwurfs der AKP-Regierung, der Vergewaltigern von Minderjährigen Straffreiheit in Aussicht stellt, wenn sie die Opfer ihres Verbrechens heiraten.