Giffey: Frauen nicht vergessen

Berlin. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey verspricht sich dafür einzusetzen, dass die geplanten Konjunkturhilfen in der Coronakrise auch Branchen zugute kommen, in denen vor allem Frauen arbeiten. Im ZDF-»Morgenmagazin« sagte die SPD-Politikerin am Mittwoch, es gehe dabei um Gesundheitsberufe, soziale Berufe, Gastronomie und Tourismus, Soloselbständige und den »Kreativbereich«. Die Regierung müsse sich die Frage stellen: »Wie können wir Frauen unterstützen?« Es gehe nicht an, dass vor allem Branchen Hilfen erhielten, in denen hauptsächlich Männer arbeiteten. Die große Koalition will Anfang Juni ein weiteres Konjunkturpaket vorlegen. Begehrlichkeiten werden bis dato lautstark vor allem von Lobbyisten der Automobilindustrie geäußert. (dpa/jW)