Schirm, Lesch, Heinz

Ihre Filmkritiken sind im Netz auf mehreren Plattformen zu finden. Dass sich Ulrike Schirm dabei oft auf ausgefallene und Independentfilme konzentriert, ist kein Zufall. Die Berliner Theaterwissenschaftlerin lernte den Filmemacher Lothar Lambert kennen, der sie als »Ulrike S.« in Filmen wie »Die Alptraumfrau« (1979) und »Fräulein Berlin« (1983) besetzte – teils große Festivalerfolge. Später holten sie unabhängige Filmemacher wie Carl Andersen und Bruce LaBruce vor die Kamera. In all diesen Filmen ging es um Fragen von Identität und Geschlecht, also das, was heute der Begriff Gender bezeichnet. Als Bloggerin bespricht Schirm erfrischend offen Filme des Salzgeber-Verleihs, die schwul-­lesbische Themen aufgreifen. Dass sie am heutigen Mittwoch 75 wird, merkt ihr keiner an.

Eine kleine Karin brachte die Schauspielerin Mathilde Danegger, die mit dem Regisseur Walter Lesch verheiratet war, am Montag vor 85 Jahren im Zürcher Exil zur Welt. Nach Übersiedlung in die DDR wurde Karin Lesch Schauspielerin in Potsdam und Berlin, trat im Fernsehen auf. Im Kino konnte man ihr in Antifastoffen wie »Die Toten bleiben jung« nach Anna Seghers (1968) und »KLK an PTX« (1971) begegnen. Märchenfilme mit ihr sind noch immer regelmäßig zu sehen. Weltbekannt ist sie als Königin in dem Defa-Kultfilm »Drei Haselnüsse für Aschenbrödel« von 1973. Schade, dass sie sich bald danach aus dem Beruf zurückzog.

Leschs Mutter Mathilde Danegger war 1985 die erste Trägerin des Wolfgang-Heinz-Rings, benannt nach dem großen deutsch-österreichischen Schauspieler, Regisseur und Präsidenten des Verbands der Theaterschaffenden der DDR. Der war im Jahr zuvor gestorben. Vor 120 Jahren wurde er am 18. Mai in Pilsen geboren und ging später in Wien zur Schule. Nach seinem Theaterdebüt in Eisenach 1917 kam er im Jahr darauf ans Deutsche Theater Berlin, dessen Intendant er 45 Jahre später werden sollte. Dazwischen lag ein reiches Künstlerleben. Heinz spielte in Berlin, Wien und Hamburg Theater. Von den Nazis als Kommunist und Jude verfolgt, konnte er 1934 nach Zürich entkommen, wo er am Schauspielhaus auch seine Regielaufbahn begann. Nach dem Krieg eröffnete Heinz mit Gleichgesinnten die Scala Wien, ein links orientiertes Theater, das nach einem Mitbestimmungsmodell geführt wurde. Als die Boykottaufrufe der bürgerlichen Presse schließlich Erfolg hatten, gingen Heinz und viele Kollegen 1956 in die DDR ans Deutsche Theater Berlin. Hier, an der Volksbühne und dem Berliner Ensemble brillierte der Schauspieler als Professor Mamlock (auch 1961 im Film von Konrad Wolf), als König Lear, Nathan der Weise und als Brechts Galilei. Als Regisseur widmete er sich mit Leidenschaft den großen Russen Tschechow und Gorki.