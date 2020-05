Die ausgesuchte Sucht

Lukas Schulze/dpa »Deutschlands berühmtester Mentholraucher« – Beigaben am Grab des Altkanzlers Schmidt in Hamburg, März 2016

Genussraucher erkannte man lange an ihrer Markenwahl: Overstolz, Eckstein No. 5 und Player’s Navy Cut in der BRD, Juwel und Karo in der DDR. Aus dem Frankreich-Urlaub eine Packung Gitanes Maï, aus Italien eine Stange Nazionali, aus Österreich eine Kofferraumladung voll Flirt, aus der Sowjetunion genügte eine einzige Belomorkanal. Dem ästhetikbefreiten Rest, den plump Süchtigen, war derlei egal. Er brauchte Nikotin, keine Träumereien, sondern möglichst unauffällig schmeckende Massenmarken zum günstigen Preis. Und dann waren da noch, irgendwo »kool« in einer Ecke lungernd, die Mentholraucher. Ein besonders eigenwilliges Grüppchen, das sich überzeugt dem »Kinderzigaretten«-Nimbus der Kippen ihrer Wahl entgegenstemmte. Mentholzigaretten rauchen bedeutete, sich Spott und Hohn auszusetzen, dem Vorwurf, man möge eigentlich keinen Tabak und müsse deshalb dessen Aroma mit integriertem Kaugummi überdecken, damit zu begegnen, einfach lässig die nächste kühle Milde mit orgasmischer Miene durch die Bronchien zu jagen. Zumindest wollte in der Regel keiner von einem schnorren. Über die paar, die es ausdrücklich doch taten, freute man sich, weil sie Leidensgenossen waren oder so hoffnungslos abhängig, dass sie alles in Kauf nahmen.

Deutschlands berühmtester Mentholraucher war bis zu seinem Tod 2015 Altkanzler Helmut Schmidt. Noch im Alter von 96 Jahren vernichtete er um die zwei Schachteln Reyno White täglich, hortete zuletzt angeblich 200 Stangen des weißen Goldes mit den hellgrünen Ringen am Filter. Neben den Mentholmarken Reyno und Kool gab es Vergleichbares irgendwann von jeder größeren Marke: Marlboro White Menthol, L&M Frost, West Ice, Club Frisch. In der Werbeindustrie war die Assoziation mit Eisschollen, Kühlschränken, Reinheit und Temperatursenkung Konsens. Endlich durchatmen und die Hitze des Moments wegquarzen.

In den USA stehen Mentholzigaretten für die schwarze Community. 80 Prozent der afroamerikanischen Tabakkonsumenten rauchen Menthol, besonders die Marke Newport kennt jeder Brother in der Hood. Selbstverständlich hängt auch dies mit jahrzehnte­langem Marketing zusammen. Weil aromatisierte Glimmstengel als besonders suchterregend gelten, fühlen sich schwarze Interessenverbände diskriminiert. Schwarze Raucher erkranken überproportional oft an Krankheiten wie Lungenkrebs und erleiden öfter Herzinfarkte oder Schlaganfälle. Barack Obama traute sich aus Rücksicht auf Stammwähler acht Jahre lang nicht, Mentholzigaretten zu verbieten. Ein neues Gesetz der Trump-Administration, das E-Zigaretten mit lustigen Geschmackszusätzen abschaffen soll, spart Menthol ausdrücklich aus – in diesem Fall geht es vor allem um die bei weißen Mittelschichtskindern beliebten »Juul«-Verdampfer. Aber auch dieses Verbot fürchten Schwarze als weitere Gelegenheit zur Schikane durch die Polizei.

Hierzulande war die Mentholzigarette stets ein Nischenprodukt, ihr Marktanteil lag bei lediglich 2,9 Prozent. Ihr Verbot ist ein weiterer von vielen kleinen Schritt der Gängelung und Entmündigung der Raucher. Erst wurden die Werbephantasien mit Bildern von wuchernden Tumoren oder Säuglingsasche überklebt, dann kurzerhand die Regale leergeräumt, nach dem Motto: »Aus den Augen, aus dem Sinn« – der Süchtige soll begreifen, dass er einer abstrakten Substanz ausgeliefert ist. Dass er sich als Erwachsener aus freien Stücken für die Sucht entscheidet, wird ihm rundheraus abgesprochen. Für andere toxische Stoffe und Süchte haben die Regierenden dabei durchaus Verständnis, im Kapitalismus vor allem für Geld. Und so werden die immer selteneren Rauchwaren einfach immer teurer. Nur die Mentholzigarette nicht. Ihr Verkauf ist laut Tabakproduktrichtlinie der EU ab Mittwoch untersagt.