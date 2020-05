Raketenangriff nahe US-Botschaft in Bagdad

Bagdad. Nahe der US-Botschaft in Bagdad ist eine Rakete eingeschlagen. Bei der Attacke am frühen Dienstag morgen sei niemand verletzt worden, teilten »Sicherheitskreise« der Nachrichtenagentur AFP mit. Es handelte sich um den ersten Raketenangriff auf die sogenannte Grüne Zone der irakischen Hauptstadt seit mehreren Wochen. In dem stark abgesicherten Viertel haben viele Botschaften und internationale Organisationen ihren Sitz. Zu dem Angriff bekannte sich bis jW-Redaktionsschluss niemand. (AFP/jW)